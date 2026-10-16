Centenares de jóvenes toman la Plaza Mayor aprendiendo técnicas de reanimación RCP a ritmo de la Macarena o Bob Esponja - EUROPA PRESS

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de jóvenes de entre 10 y 15 años han tomado la Plaza Mayor este viernes para aprender técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) a ritmo de 'La Macarena' o con el tema de presentación de la serie 'Bob Esponja'.

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, junto al concejal del distrito Centro, Carlos Segura, ha participado en la formación multitudinaria que Samur-Protección Civil ha impartido a alumnos de ESO y FP en el Día Mundial de la Parada Cardiaca. El objetivo ha sido fomentar la concienciación sobre la importancia de actuar ante una parada cardíaca súbita.

Los profesionales del Samur han remarcado que aprender hoy a actuar ante una parada cardíaca puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte mañana. De hecho, la idea central de la jornada es transmitir que salvar una vida no es solo cosa de los profesionales sanitarios sino que es una responsabilidad que todos los ciudadanos pueden aprender a asumir.

Los chavales también han aprendido a utilizar un desfibrilador externo automatizado (DEA). Cada uno de los participantes ha contado con un maniquí individual sobre el que realizar las prácticas de compresiones torácicas.

En lo que va de 2026, Samur ha realizado 909 acciones formativas en las que han participado 36.614 ciudadanos, un 9,6% más que en el mismo periodo del pasado año. Durante todo 2025 se formaron 43.268 ciudadanos en estas técnicas de RCP. Además casi 2.000 personas han realizado el curso online 'Tú también eres Samur-Protección Civil'.