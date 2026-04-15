El centro cultural de Prado 30 estará en el 2º trimestre de 2027 tras recuperarlo de los "jetas" de La Ingobernable

Archivo - El centro cultural de Prado 30 estará en el 2º trimestre de 2027 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural municipal del edificio de la calle Prado 30, que incluirá un centro de salud dependiente de la Comunidad, estará listo en el segundo trimestre de 2027 tras recuperarlo de los "jetas" de La Ingobernable, que lo emplearon para sus "juergas", en palabras de la vicealcaldesa, Inma Sanz.

La también portavoz municipal ha puesto el foco en sus primeras palabras en aquellos que durante un tiempo estuvieron "usurpando el edificio, que decidieron vivir de los impuestos de los madrileños, unos jetas que quisieron hacerse con un edificio que es patrimonio de todos los madrileños y que lo tenían básicamente para sus juergas, por decirlo de manera clara".

Los trabajos de consolidación del inmueble, que está protegido y ubicado en pleno Espacio de la Luz, estarán finalizados en otoño, ha avanzado Sanz, respaldada por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero. No ha obviado que el edificio "estaba en una situación complicada a nivel de consolidación y ha habido que hacer una inversión muy importante para consolidar la estructura y los pilares", concretamente de 7,4 millones de euros.

En estos momentos se trabaja en esa fase de consolidación y comenzando con la parte en la que va a actuar de manera directa el Ayuntamiento de Madrid, el espacio cultural, que se hará simultáneamente para avanzar lo más rápido posible y que "pueda estar para el disfrute de los vecinos del centro de Madrid lo antes posible". Dispondrá de sala de exposiciones, sala de estudio, aulas o una zona para actividades deportivas tipo yoga.

"Y al mismo tiempo también la Comunidad de Madrid hará su parte en cuanto al centro de salud, tan demandado por los vecinos de toda esta zona que llevan reivindicando. Van a tener un espacio adecuado a las necesidades y con un tamaño relevante", ha resaltado. La Comunidad les ha informado de que comenzarán cuanto antes las obras para tener listo el centro de salud a lo largo de 2027.

Son más de 3.200 metros cuadrados en el edificio, 1.600 dedicados al espacio cultural y aproximadamente el mismo para el centro de salud. La zona que da a la calle Alameda será la de acceso al centro de salud y la norte la dedicada al centro cultural.