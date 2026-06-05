Centro Deportivo M-86 concluye en su 40 aniversario la primera fase de su reforma centrada en la eficiencia energética

Centro Deportivo M-86 - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Deportivo M-86 de deportes acuáticos a concluido la primera fase de su reforma en la que se han invertido 8 millones de euros para reformas estéticas, de su fachada, modernización del vaso y para la puesta a punto de su eficiencia energética en el 40 aniversario de su creación para el V Campeonato Mundial de Natación.

Así lo ha destacado este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha visitado estas instalaciones localizadas en el madrileño distrito de Retiro junto al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco.

"Hablábamos de una reforma que en realidad es de pulmón y de corazón. Es decir, no todo se ve, pero todo va a ser muy útil para el futuro energético de estas instalaciones", ha destacado la mandataria autonómica en declaraciones junto a una piscina en la que un grupo de jóvenes ejecutaban saltos desde distintas alturas.

Estos trabajos forman parte del Plan Renueva de la Comunidad de Madrid para la modernización de las infraestructuras deportivas. Esta primera fase permitirá un ahorro energético de 400.00 euros anuales y la segunda, que arrancará este año y se prolongará hasta 2029, trabajará en los vestuarios, la piscina exterior que es donde se celebró el Mundial del 86, el edificio de administración y el Centro de Medicina Deportiva.

Así, la mandataria autonómica ha explicado que esta instalación está abierta al público y tiene un uso cotidiano enorme con 7.000 usuarios diarios y más de 850.000 usos anuales que son posibles por el trabajo de 105 empleados.

Una afluencia que se suma a que el Centro Deportivo M-86 contiene el Centro de Tecnificación de Natación M-86, reconocido por el Consejo Superior de Deportes, en el que se realizan cinco programas estatales encabezados por la Federación Madrileña de Natación. Se trata de aguas abiertas, natación, saltos, waterpolo y natación sincronizada. Entrenan en él 83 deportistas, de los cuales "muchos" están vinculados a la Selección Nacional, y se realizan más de 1.700 sesiones de entrenamiento.

Entre los nombres que forman parte de la historia de este lugar, ha destacado Ayuso, se encuentran "grandes mujeres deportistas", como campeonas olímpicas de waterpolo y campeonas del mundo de natación sincronizada.

Este centro llegó a ser en las décadas de los 80 y 90 el mayor complejo de esta disciplina deportiva del mundo. Además, continúa siendo la "única piscina de España" que ha acogido unos mundiales.

La Federación Madrileña de Natación cuenta actualmente con 8.517 licencias y 66 clubes deportivos. Además, es la federación con mayor número de deportistas becados, con un total de 63, y aporta 53 integrantes a la selección nacional, que han logrado 460 medallas en campeonatos de España y 25 en competiciones europeas e internacionales.