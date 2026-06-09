El centro educativo del Hospital Niño Jesús cumple 60 años con 40.000 alumnos atendidos: "Ellos lo dan todo"

El centro educativo del Hospital Niño Jesús cumple 60 años con 40.000 alumnos atendidos. - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro educativo público del Hospital Infantil Niño Jesús ha cumplido 60 años ofreciendo atendiendo a 40.000 alumnos ingresados con el objetivo de dar continuidad a su proceso de enseñanza y aprendizaje.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha visitado este martes el colegio, que dispone en la actualidad de 17 salas con capacidad para 227 escolares de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Básico y Medio.

Sus docentes se coordinan con los colegios e institutos en los que están matriculados los menores para lograr que un ingreso sanitario no repercuta de manera negativa en su formación. En los últimos años este centro, situado en el único hospital público de España dedicado exclusivamente a los niños, ha realizado de media 1.100 atenciones educativas, tanto de corta como de media y larga estancia.

Noelia Domínguez, una profesora de Educación Secundaria, es una de las profesoras que da clases en el centro hospitalario. Según ha relatado, se adaptan a sus circunstancias ya que cada paciente "viene de una ciudad y de un centro diferente".

"A ellos les viene muy bien para evadirse y seguir con sus amigos cuando salgan de este proceso. Ello tienen que darlo todo y lo dan. Aquí les gusta más que en el instituto porque aquí no tienen otra cosa que hacer", ha recalcado a los medios de comunicación.

Además, este colegio cuenta con proyectos propios como el fanzine digital Lápices y tiritas elaborado por alumnos y los profesores; el Erasmus + KA121 para que estos puedan visitar las aulas hospitalarias de otros países como Bélgica, Alemania o Italia; programas como Voces en el aula, Libros en el aula y Lectura que da vida, suma y sigue; el proyecto Ecoescuelas de educación ambiental; salidas culturales organizadas, o una radio escolar.

"El objetivo es que cualquier ingreso hospitalario de cualquier niño no produzca un efecto negativo en la formación. Es decir, que sea cual sea su patología, que su formación continúe. Ese es el grandísimo trabajo que hacen los docentes, los profesionales, el director del aula hospitalaria", ha defendido Zarzalejo.

15 AULAS HOSPITALARIAS

La Comunidad tiene un total de 15 aulas hospitalarias, regidas por la figura de un coordinador o un director y distribuidas por centros sanitarios de toda la región.

Este programa, además de permitir que los alumnos sigan con sus clases, se complementa con un servicio de apoyo domiciliario que permite hacer un seguimiento de los que reciben el alta médica, lo que facilita la reincorporación a sus colegios e institutos una vez transcurrido su periodo de convalecencia.

De esta manera, se favorece su integración mientras que reciben tratamiento, puesto que aprovechan su estancia para seguir con sus clases y utilizan las nuevas tecnologías para no perder contacto con sus centros de referencia.