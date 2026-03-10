El Centro Ocupacional Ciudad Lineal forma a 750 personas con discapacidad en su taller de manipulación de alimentos

Centro Ocupacional Ciudad Lineal - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Ocupacional Ciudad Lineal ha formado a más de 750 personas con discapacidad intelectual desde que pusieron en marcha un taller pionero de manipulación de alimentos.

Así lo ha indicado una de las responsables del proyecto y formadora del Centro Ocupacional Ciudad Lineal, Marisa Espada, durante la visita de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a las instalaciones.

La idea surgió ante la dificultad de los usuarios para obtener este tipo de certificados. Según ha detallado la formadora en manipulación de alimentos, los contenidos para acceder a esta acreditación eran "dificilísimos".

Ante esta situación, los profesionales del centro ajustaron el manual para hacerlo más accesible. "Empezamos a adaptar contenidos con apoyo en pictogramas y con lectura fácil y hacer pequeños cursitos de nuestro centro", ha añadido Espada.

De esta forma, la iniciativa fue creciendo, por lo que Ciudad Lineal propuso esta formación a la coordinación de centros y se proyectó a la Consejería de Sanidad. Así, en 2019 se oficializó el título en manipulación de alimentos de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, la llegada del Covid-19 provocó que la actividad cesara durante un año y medio, aunque se retomó hace dos años con la firma del convenio con Plena Inclusión Madrid. Desde este momento, se han acreditado más de 750 personas con discapacidad, de las cuales 180, aproximadamente, han sido usuarios del centro Ciudad Lineal.

TRES PERFILES Y DOS MODALIDADES

Esta iniciativa busca cubrir tres perfiles, entre los que se incluyen las personas en demanda de empleo, que pueden mejorar su currículum con esta acreditación; así como aquellos que ya están en el mundo laboral. También forman parte de este programa las personas que realizan tareas auxiliares en las cafeterías o comedores de sus centros.

"Tenemos bastante gente con proyección de empleo en hostelería. A veces sus empresas le dan la formación, pero no adaptada", ha señalado Espada, quien ha explicado que hay dos modalidades de esta formación adaptada. Así, se puede realizar una edición en la que usuarios de diferentes recursos se reúnen en las instalaciones del propio centro, o los formadores se desplazan a otras entidades.

En concreto, la responsable ha detallado que también realizan un "proceso de actualización". De esta forma, ha subrayado que las personas que obtuvieron el certificado hace dos años tienen que renovarla con unas formaciones de uno o dos días, en función de las necesidades del grupo. Una vez finalizada, estas personas se vuelven a acreditar, por lo que mantendrían su título en vigencia.

FORMACIÓN DE UNA SEMANA CON UN MANUAL ADAPTADO

Asimismo, Espada ha detallado que las formaciones son una semana, de lunes a viernes, durante tres horas. Sin embargo, estos cursos se pueden adaptar dependiendo de los grupos, ya que según ha aclarado, las personas TEA "no pueden estar una semana haciendo tres horas al día". Por último, la formadora ha subrayado que los usuarios cuentan con un manual adaptado con pictogramas y que no realizan exámenes.

Dávila ha visitado varios talleres que se desarrollan en el Centro Ocupacional Ciudad Lineal. La consejera ha entrado en el aula de nuevas tecnologías y ha participado en los talleres de vida activa, arte y cestería.

La visita se ha producido coincidiendo con la jubilación de la directora del Centro Ocupacional Ciudad Lineal, Isabel Martínez, así como la de la responsable del Juan de Austria, María Jesús Suárez y de la del Mirasierra, Marisa García-Lairosa.