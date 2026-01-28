CentroCentro acoge 'Wunderkammer', una fábula que sumerge al visitante en "un universo de seres y figuras imaginarias"

Una de las obras de la exposición 'Wunderkammee" de la artista Ana Juan - EUROPA PRESS

La artista Ana Juan ha presentado este miércoles en CentroCentro, 'Wunderkammer', su primera exposición institucional en Madrid y una fábula visual de más de 100 piezas que propone al visitante sumergirse en "un universo iconógrafico de seres y figuras imaginarias que parecen cobrar vida y salir del papel hacia nuevos formatos como la escultura o la animación".

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha participado en la presentación de la muestra que se podrá ver en el centro de arte contemporáneo del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, desde este jueves hasta el 3 de mayo.

"La exposición va a llegar al corazón de todos aquellos que nos visitan y va a ser un motivo de atracción para todos los que admiran el talento, la sensibilidad y la forma de ver el mundo de Ana Juan", ha destacado Rivera de la Cruz.

Junto a la artista Ana Juan y la directora artística de CentroCentro, Julieta de Haro, la delegada ha subrayado que la obra forma parte del imaginario visual contemporáneo, y esta exposición permite descubrir, de forma inédita, la profundidad y la coherencia de una creadora que ha llevado el dibujo a territorios narrativos y emocionales únicos".

La muestra es una exposición que conforma un espacio de pensamiento y de proceso creativo donde Ana Juan "se enfrenta y configura su propia manera de entender el mundo, tratando de poner orden en la abrumadora y caótica realidad".

WUNDERKAMMER, CÁMARA DE MARAVILLAS EN ALEMÁN

'Wunderkammer' significa en alemán 'cámara de maravillas', que históricamente fueron gabinetes de colecciones que permitieron compilar conocimiento a través de objetos procedentes de la naturaleza o creados, a veces manipulados, por el hombre.

Constituían colecciones enciclopédicas resumidas de saber universal, pero también representaban una forma personal de entender el mundo, ya que cada wunderkammer reflejaba "los intereses y gustos de su creador, y su poder y capacidad para reunir aquellas colecciones".

Así, Ana Juan ha creado en esta exposición, de manera metáforica, su gabinete personal, donde ha reunido un muestrario de imágenes fantásticas fruto de su imaginación, obras nacidas de sus preocupaciones y dudas, pero también de sus pasiones y deseos: la verdad, la mentira, el amor, la muerte, la guerra, el arte, el poder, la vida, entre otros.

"En la actualidad, lo extraordinario navega en las redes y somos nosotros los autores de las colecciones. Creamos nuestra propia visión del mundo con información que almacenamos en nuestros gabinetes sitos en nubes intangibles y que nos lleva a crear mundos paralelos", ha desgranado la artista.

En declaraciones a Europa Press, Ana Juan ha remarcado que esta exposición es "una fábula visual donde nada es lo que parece" y donde se habla también de lo que "nos lleva a nuestros días, en las que se habla del mundo en el que vivimos, a través de metáforas, donde no podemos discernir entre la verdad y la mentira y esa confusión nos deja un rastro".

Para continuar, la artista ha desvelado que la obra comienza con el "caos producido por no poder distendir entre lo que es verdad y mentira, y luego se pasa a lo que es "la huella" que deja este caos en las personas y la piel "como un testigo y delator" de las vivencias y los sueños, además del "campo de batalla" de las vidas, que es la segunda sala.

"En el medio de la muestra, las piezas representan historias porque las personas estamos compuestas por historias y sin historias no podríamos sobrevivir", ha destacado Ana Juan, al tiempo que ha resumido que lo que ha creado es "una alegoría" de lo que son los cuentos de tradición oral, los cuentos populares en los que siempre hay "un ser inocente que tiene que atravesar un peligro o un bosque, que al salir de ellos sales diferente".

Según la artista, la primera parte de la exposición "es una fábula visual", la segunda "la huella" que deja todo y "la piel", "momento en el que confrontan dos mundos, el ser humano y el animal vegetal".

CAOS, HISTORIAS Y DIBUJOS

La exposición no establece un recorrido lineal, si no que las imágenes "se relacionan, se enfrentan, conviven, se transforman, con la idea de que cada una pueda contemplarse de manera individual a la vez que conectarse entre sí".

Un total de seis enunciados estructuran la exposición, que son el caos, la huella del caos, historias, todo y parte, dibujar el mundo y el dibujo como lenguaje plástico.

La exposición, además, es "un escenario perfecto" para observar la profundidad y la fuerza del dibujo de Ana Juan, "el virtuosismo plástico y la viveza expresiva de unas obras realizadas a la manera clásica que derivan en contemporaneidad y lenguajes plásticos de actualidad".

Asimismo, Wunderkammer es una propuesta repleta de sugerencias e interrogantes, que invita "a mirar y descubrir, que puede ser tan seductora y atractiva como inquietante y perturbadora".

LA ARTISTA

Ana Juan nació en Valencia en 1961. Se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de esa ciudad y en 1983 se trasladó a Madrid donde reside desde entonces.

Se dio a conocer a través de publicaciones como Madriz y La Luna, y colaboraciones en prensa en los diarios El País y El Mundo. Desde entonces ha trabajado internacionalmente ilustrando portadas de libros y carteles. Destacados son sus trabajos para The New Yorker, revista para la que ha contribuido numerosas portadas, entre ellas Solidaritée, realizada con la ocasión del atentado a la revista Charlie Hebdo en enero 2015.

Su trabajo ha sido reconocido con múltiples galardones entre ellos el Premio Nacional de Ilustración del Ministerio de Cultura en 2011, la Medalla de San Carlos otorgada por la Facultad de Bellas Artes de Valencia, en 2012, o las varias medallas recibidas desde la Society of Newspaper Design de Estados Unidos. Asimismo, ha realizado exposiciones individuales y colectivas en España, Italia, Alemania, Japón, México o Estados Unidos.