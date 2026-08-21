Los centros de datos en la Comunidad reducen hasta un 90% su consumo de agua

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, visita la prensa de El Atazar - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros de procesamiento de datos (CPD) de la Comunidad de Madrid han logrado reducir en los últimos años hasta un 90% el consumo de agua que precisan para su funcionamiento gracias a los avances tecnológicos.

Así lo ha destacado este viernes el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, durante una visita a la presa del embalse de El Atazar, donde ha subrayado que la región lidera la atracción de centros de datos eficientes, con tecnologías que reducen el consumo de agua, gracias a un modelo basado en "innovación, sostenibilidad y competitividad".

Según ha destacado el consejero, afirmar que los centros de datos van a dejar sin agua a Madrid "es una generalización técnicamente falsa", al tiempo que ha defendido una evolución de este sector que permite avanzar hacia una digitalización "cada vez más eficiente".

"Madrid atrae inversión en tecnología responsable y los nuevos centros de datos utilizan sistemas de refrigeración mucho más eficientes que hace apenas unos años. Los datos demuestran que no comprometen nuestros recursos hídricos, sino que se desarrolla bajo criterios de eficiencia. Los CPD son el pilar que sostiene la digitalización y el despliegue de la Inteligencia Artificial (IA), infraestructuras clave para generar nuevas oportunidades de crecimiento, innovación y empleo", ha señalado.

Durante su intervención, López-Valverde ha explicado que la cantidad de agua que necesitan los centros de datos para funcionar "se ha reducido en los últimos años", con casos en los que se ha alcanzado una disminución de hasta un 90% gracias a los avances tecnológicos.

En concreto, esta nueva generación de CPD incorpora sistemas de refrigeración en circuito cerrado que permiten reutilizar el agua o, en algunos casos, prescindir de ella durante el funcionamiento de los servidores con otro tipo de refrigerantes, ha remarcado el Gobierno regional en un comunicado.

Del mismo modo, ha destacado que estas mejoras van acompañadas de una mayor eficiencia energética, ya que los nuevos centros necesitan menos electricidad para mantener la temperatura adecuada de sus equipos. "No es riguroso evaluar las instalaciones de última generación con parámetros de centros construidos hace décadas. La innovación ha transformado este sector y permite aumentar la capacidad digital reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental", ha afirmado.

40 CENTROS DE DATOS EN SERVICIO Y 15 EN CONSTRUCCIÓN

El consejero madrileño ha indicado que la región cuenta 40 CPDs en servicio y 15 más que están en construcción, "líder a nivel nacional y creciendo más rápido que competidores europeos como Frankfurt, Londres, Amsterdam o París".

Además, ha subrayado que la Comunidad de Madrid seguirá impulsando proyectos tecnológicos que combinen crecimiento económico, innovación y sostenibilidad, en línea con la normativa europea que exige cada vez una mayor transparencia sobre el consumo de energía y agua de estas infraestructuras.

"El embalse de El Atazar representa un recurso estratégico que tenemos la obligación de preservar. Precisamente por ese compromiso apostamos por una digitalización basada en la innovación, la eficiencia y el rigor técnico, porque proteger el medio ambiente y favorecer el desarrollo económico son objetivos plenamente compatibles", ha concluido.