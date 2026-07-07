Los centros de personas mayores de la región se adaptan a la ola de calor con más hidratación y zonas frescas

Archivo - Una señal luminosa de farmacia con la temperatura registrada, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España). La AEMET ha emitido un aviso especial por ola de calor que se extenderá desde el sábado hasta al menos el martes, afectando a gran parte de - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los centros de personas mayores de la Comunidad de Madrid se han adaptado a la ola de calor con más hidratación y zonas frescas, tal y como ha recordado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

Desde el Centro de Día Dos de Mayo, ha detallado a los medios de comunicación que estos recursos han puesto en marcha un plan específico para actuar frente al calor desde el pasado mes de mayo. Estas medidas también están presentes en residencias de personas vulnerables y personas con discapacidad.

"Se involucra todo el centro con un amplio seguimiento de los servicios médicos, también en coordinación con los servicios médicos de la Consejería de Sanidad. Se hace un seguimiento de todos los parámetros, de aquellas personas en mayor situación de fragilidad y con mayor incorporación también de inspecciones para que todo el centro esté adaptado", ha destacado.

Entre las recomendaciones, se sitúan a las personas mayores en aquellas zonas más frescas, en función de las horas del día, se ofrece una hidratación constante y se cambian los menús para que tengan mayor contenido de agua a lo largo del día. "Todo el personal está muy pendiente de que cada mayor sufra lo menos posible las repercusiones del calor", ha subrayado la consejera.

La Comunidad de Madrid mantiene activo el nivel 2 de "riesgo alto" por calor en la región ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días que apunta a temperaturas que rozarán los 40 grados en la zona Metropolitana y del Henares y en Sur, Vegas y Oeste.