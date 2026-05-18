Los centros sanitarios tendrán una nueva plataforma digital para unificar las diferentes etapas de su formación

Archivo - La puerta del centro de salud 'Isla de Oza', a 11 de enero de 2024, en Madrid (España). E - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid tendrán una nueva plataforma digital a partir de verano que unificará la gestión de los diferentes niveles de formación de los trabajadores, incluyendo la enseñanza de los estudiantes, la especializada como la de los residentes y la continua.

Se trata de un proyecto estratégico de la Consejería de Digitalización que permite gestionar "en un mismo lugar y de forma integral" el aprendizaje: desde la planificación y difusión de las actividades hasta la inscripción, el seguimiento, la evaluación y la certificación de los participantes.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha destacado que esta herramienta "centraliza en un único entorno" la tramitación integral del itinerario formativo de los especialistas, incluyendo la organización de rotaciones y las evaluaciones de los diferentes períodos de enseñanza.

Además, ofrece a los profesionales acceso a contenidos actualizados que facilitan la capacitación continua en el día a día en el abordaje de patologías concretas y nuevas técnicas quirúrgicas, entre otros muchos contenidos temáticos.

MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Digitalización y en cuyo desarrollo están participando la Consejería de Sanidad, garantiza que la gestión de la formación cuente con procesos normalizados y estandarizados y enmarcada en la normativa vigente para evitar diferencias entre los distintos centros sanitarios.

También refuerza la comunicación y la colaboración entre profesionales, al incorporar espacios digitales que facilitan el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas. A través de estos entornos, los profesionales podrán compartir información relevante y acceder a documentación y recursos actualizados, favoreciendo una mayor cohesión dentro del sistema sanitario madrileño.

A PARTIR DE VERANO

La implantación de la plataforma se realizará de forma progresiva a partir de este verano, poniendo en contacto a los centros de Atención Primaria con los hospitales de referencia, por lo que se beneficiarán, especialmente los responsables de formación de los nuevos residentes que están eligiendo plaza en estas semanas y se incorporarán a su puesto de trabajo en el mes de junio.

La herramienta también permite acceder a recorridos mediante realidad aumentada para que quienes se incorporen a un nuevo centro puedan familiarizarse con las instalaciones. La solución se alojará en el centro de procesamiento de datos de la Dirección General de Salud Digital de la Consejería de Digitalización y está financiada con fondos europeos Next Generation.