Cerca de 15.000 madrileños usan ya el abono de transporte en el móvil en la primera semana de funcionamiento

Archivo - Una mujer pasa su billete en el torno del Metro Plaza de España - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 15.000 madrileños usan el abono de transporte público en el móvil para pagar sus desplazamientos, desde que el pasado día 15 de enero se pusiera en marcha la nueva aplicación 'Mi tarjeta transporte', con la que se permite virtualizar la Tarjeta Transporte Público Personal (TTP Personal) y que incorpora esta prestación.

Según los datos facilitados por el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM), se han superado las 53.000 descargas de la nueva aplicación que permite la valización en los medios de transporte público de la región del abono mensual directamente desde el teléfono móvil en la primera semana desde su puesta en marca.

Una innovación que, no obstante, solo está disponible inicialmente para aquellos móviles con un sistema operativo Android 9.0 o superior y que cuenten con sistemas NFC y la plataforma Google Wallet en su teléfono. Los usuarios de iOS (Apple) tendrán que seguir esperando al menos unos meses.

Este avance tecnológico, desarrollado por Madrid Digital, se estima que beneficie inicialmente a más de tres millones de usuarios y, en cualquier caso, no sustituirá a la tarjeta física, de plástico, que se podrá seguir utilizando como hasta ahora.

CÓMO TENER EL ABONO EN EL MÓVIL

Para poder contar con el abono transporte en el móvil el primer requisito es tener una Tarjeta Transporte Público Personal (TTP Personal) física y disponer de un 'smartphone' con sistema operativo Android 9.0 o superior.

En la Google Play Store se deberá descargar la App Mi Tarjeta Transporte para virtualizar la tarjeta física. Así, una vez descargada, el soporte de plástico se acerca al lector NFC del teléfono móvil y se deberán seguir las indicaciones de la aplicación y transferir el contenido al soporte digital generado en Google Wallet, donde esta quedará almacenada.

Al estar dentro de Google Wallet se garantiza que se cumple con todas las capas de seguridad cuando se use la tarjeta de crédito para la recarga o adquisición de títulos.

Una vez hecho esto, el usuario solo tendrá que acercar su dispositivo móvil al torno de acceso o a la validadora para poder viajar, manteniendo en todo momento los perfiles y descuentos asociados, como los de familia numerosa o discapacidad.

Los títulos o la consulta del saldo se podrá comprobar desde la propia aplicación de una forma intuitiva a través de unos menús muy sencillos. Además, la nueva aplicación también permite recargar títulos, tanto virtuales como físicos, las 24 horas del día y aporta, y ofrece acceso a un apartado de preguntas frecuentes, así como a un canal para la presentación de reclamaciones.