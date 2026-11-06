Cerca de 2.500 efectivos velarán por la seguridad durante el partido de la NFL este domingo en el Bernabéu

Cascos de la NFL gigantes frente al Palacio de Cibeles, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La NFL vuelve a traer un partido a la capital, que se celebrará el domingo 8 de noviembre en el Estadio Bernabéu y enfrentará a los Atlanta Falcons y los - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha coordinado un dispositivo de seguridad integrado por unos 2.500 efectivos de cara al partido de NFL entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals, que se desarrollará este domingo a partir de las 15.30 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

El operativo se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio y estará formado por agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Policía Municipal de Madrid, componentes de Samur-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, agentes de movilidad, y vigilantes y auxiliares de seguridad.

El encuentro se desarrollará bajo los mismos criterios de seguridad que un partido normal de dicha competición, a pesar de que este se celebre fuera de Estados Unidos. Esto implica restricciones y controles diferentes a los habituales en Madrid para partidos de fútbol u otros espectáculos.

Por ello, el dispositivo contará con una mayor presencia de vigilantes de seguridad y auxiliares, de ahí la dimensión del dispositivo. Entre las medidas de seguridad específicas destaca la política de bolsas de la NFL, que solo permite acceder al estadio con bolsas de plásticos o transparentes y bolsos de mano pequeños.

Cualquier mochila, riñonera, bolso de ordenador, funda de cámara o equipaje que supere los 30x15x30 centímentos, o que no sea transparente, quedará retenida en los controles de acceso al estadio.

Este tipo de controles ralentizan el acceso, por lo que se recomienda a los aficionados acudir con antelación suficiente. De hecho, las puertas del estadio abrirán hasta dos horas antes del inicio del partido.