Cerca de 300 efectivos garantizarán la seguridad en el Getafe-Osasuna del domingo

Martin Satriano of Getafe CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and RCD Mallorca at Coliseum de Getafe stadium on May 13, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El partido entre el Getafe Club de Fútbol y el Club Atlético Osasuna de este domingo, correspondiente a la última jornada de La Liga, contará con un dispositivo de seguridad integrado por cerca de 300 efectivos para garantizar el buen desarrollo de un encuentro catalogado como de Alto Riesgo.

En el operativo participarán agentes de la Unidad de Intervención Policial, Caballería, Información, Guías Caninos y Servicio Aéreo de la Policía Nacional; así como de la Policía Local de Getafe, Protección Civil y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club y servicio sanitarios.

El encuentro se disputará a partir de las 21 horas en el estadio Coliseum de Getafe, que está previsto que complete su aforo de 9.500 localidades, reducido ahora por las reformas que se están llevando a cabo en la infraestructura y que hace que no todas las butacas el estadio estén disponibles.

El partido ha sido declarado como de Alto Riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de aficiones en el recinto y control de accesos.

Además, la fuerzas de seguridad reforzarán sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento, según ha recordado la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado.

Para agilizar el trabajo de los agentes, las autoridades recomiendan a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.