Cerca de 30.000 madrileños visitan el Bosque de los Deseos en los primeros 10 días de apertura en la Plaza de Pontejos

Bosque de los Deseos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 30.000 madrileños han visitado el Bosque de los Deseos en los diez primeros días de apertura de este espacio gratuito organizado por Metro de Madrid en la céntrica Plaza de Pontejos, con doce abetos que representan cada una de las líneas del suburbano y que recogen los mensajes de los visitantes.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional invita a todos los ciudadanos a sumergirse en la magia de la Navidad a través de una insignia del transporte público como Metro y con un decorado repleto de música, luces y color, ha explicado en un comunicado.

El Bosque de los Deseos, disponible hasta el próximo 6 de enero, propone un recorrido en el que varios guardabosques animan y acompañan a los asistentes. Además, en el acceso se han instalado soportes con códigos QR que activan una animación de realidad aumentada con la que pequeños y mayores pueden conocer al duendecillo Rondel, que explica en qué consiste esta actividad y cómo participar.

Más allá del tradicional recorrido, la compañía metropolitana ha diseñado también otras actividades para sorprender a los visitantes. Así, del 19 al 22 de diciembre se realizarán espectáculos de luz y sonido, con distintos pases programados a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas.

Además, como novedad, el coro All4Gospel amenizará el Bosque de los Deseos con la interpretación de su repertorio navideño las tardes del 19 y 20, en ambas ocasiones a las 17.30 y a las 18.30.

El horario habitual de este espacio es de 10.00 a 22.00 horas, salvo fechas señaladas como el 24 y 31 de diciembre, cuando permanecerá abierto hasta las 18.00, al igual que el 5 de enero. Por su parte, el día de Reyes estará disponible de 16.00 a 22.00, mientras que en Navidad y Año Nuevo cerrará sus puertas.

También en la Plaza de Pontejos se encuentra la Casita Solidaria, por la que pasarán distintas asociaciones y fundaciones, con el objetivo de dar visibilidad a su labor y fomentar la colaboración ciudadana.