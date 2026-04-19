Cerca de 35.000 corredores participan en la Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer

El delegado de Políticas Sociales, Familias e Igualdad, José Fernández, junto a los concejales de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y de Chamberí, Jaime González Taboada, dan la salida de la Carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) - El delegado de Políticas Sociales, Familias e Igualdad, José Fernández, junto a los concejales de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y de Chamberí, Jaime González Taboada, ha dado hoy la salida y entregado los trofeos de la XIII Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer que ha congregado a cerca de 35.000 corredores esta mañana en el paseo de la Castellana, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La carrera, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), se ha desarrollado en dos modalidades: una principal de 10 kilómetros dirigida a corredores avanzados y otra de 4,5 kilómetros dirigida tanto a corredores de todos los niveles como a personas que han realizado el trayecto caminando.

Además, la jornada ha incluido carreras infantiles no competitivas en los jardines del Descubrimiento y un espacio de actividades familiares en la plaza de Colón.

Fernández ha hecho hincapié en la importancia de la prevención y la promoción de la salud, así como en el mantenimiento de hábitos saludables, recordando el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la AECC con el objeto de llevar a cabo charlas, jornadas y campañas para la divulgación y concienciación de los riesgos del tabaco con el propósito de prevenir y controlar su consumo.

La AECC es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1953 que integra a pacientes, familias, voluntarios y profesionales que trabajan juntos para mejorar la vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

Su reto para 2030 es conseguir el 70 % de supervivencia, para lo que prevé una inversión de más de 143 millones de euros, la mayor de su historia, para el desarrollo de más de 750 proyectos en los que trabajan 1.500 investigadores en esta materia.