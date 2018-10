Cerca de 60 artistas abordan la soledad en una muestra en CentroCentro

Publicado 25/10/2018 18:59:08 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La NO comunidad. A modo de ensayo' sobre la soledad en el tardocapitalismo, que permanecerá abierta al público en CentroCentro desde el viernes 26 de octubre al 27 de enero de 2019, ofrece una mirada poliédrica a la idea de la soledad y el desarraigo a partir de las obras de casi 60 artistas nacionales e internacionales.

La muestra, comisariada por Blanca de la Torre y Ricardo Ramón Jarne, aborda la soledad desde el cuestionamiento de la idea de comunidad, de esa no comunidad que tiene que ver con la ruptura del vínculo social en la sociedad actual.

La celebración de esta muestra se enmarca en un plan pionero del Ayuntamiento de Madrid que, bajo el lema Madrid te acompaña, aborda la lucha contra la soledad no deseada desde la cultura, la formación y la salud.

El recorrido de la exposición no está planteado de modo lineal, se propone de manera reversible, pudiendo partir desde el Gabinete Central de Espejos y Retratos.

El espejo obliga al espectador a formar parte de la exposición y el autorretrato opera como una suerte de espejo creado por el propio artista. Para la exposición se han seleccionado obras con espejos de destacados artistas como Pilar Albarracín, Rafael Lozano-Hemmer, Mona Hatoum, Jorge Perianes, Mitsuo Miura y Marina Núñez.

Estos dialogan en la sala con una serie de retratos y autorretratos de autores como Alberto García-Alix, John Coplans, Miguel Ángel Gaüeca, Jorge Molder, Antonio Saura, Luis Gordillo, Cindy Sherman y Darío Villalba.

CIUDAD CONTEMPORÁNEA

A continuación, otro de los ámbitos de la muestra desarrolla el tema en relación a la Ciudad Contemporánea, a través de personajes de todo tipo, desde vagabundos e indigentes a diferentes clases de outsiders y comunidades marginales que demuestran cómo son pocos los rincones del globo donde no encontremos las consecuencias del capitalismo en forma de soledad.

La prostitución en las calles urbanas está presente a través de las fotografías de Philip-Lorca Dicorcia y Trine S'ndergaard. En el primer caso el fotógrafo retrata hombres que ejercen la prostitución en los alrededores de Santa Mónica, Los Ángeles, mientras S'ndergaard presenta desgarradoras imágenes de prostitutas del distrito rojo de Copenhague.

La incomunicación y deshumanización se ven también en el vídeo de Antonia Wright, Are you OK?, como resultado de una serie de performances realizadas en La Habana, París y Nueva York, en las que la artista llora en mitad de la calle en un intento de captar la atención del viandante.