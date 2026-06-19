Cercanías cerró 2025 con un 3,8% más de viajeros y superó por primera vez los registros prepandemia

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de Cercanías de Madrid registró durante 2025 más de 204,4 millones de viajeros, lo que supone un aumento de la demanda del 3,8% en comparación con el año previo y superó por primera vez los niveles prepandemia, según ha indicado Renfe en base a un informe del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

En concreto, se trata de un informe presentado este viernes en la reunión del Consejo de Administración sobre el cierre del ejercicio presupuestario de 2025 del CRTM, en el que se recoge el crecimiento de viajeros de Cercanías en 2025 pese a que el 1 de julio de aquel ejercicio finalizó la gratuidad en el transporte impulsada por el Gobierno central.

En este sentido, según Renfe, el informe resalta que el año pasado los billetes sencillos de Cercanías registraron un "notable" incremento del 52%, sumando más de 5 millones de viajes. Por su parte, el abono transporte presentó un crecimiento del 10,8%, "especialmente marcado tras la desaparición del abono gratuito de Renfe, con 2,5 millones de viajes adicionales en el mes de octubre", según ha trasladado la compañía pública.

Por otra parte, el informe, según Renfe, también destaca que la red de Cercanías registra por primera vez, "desde la significativa caída de la demanda provocada por la pandemia, un saldo favorable de 1,86 millones de viajeros adicionales" respecto a 2019.

Según datos de la empresa ferroviaria, el nivel de cumplimiento del servicio en 2025 --las circulaciones realizadas en contraposición a las programadas-- se situó en el 98,3%. Por su parte, la regularidad, que mide el mantenimiento del tiempo de paso entre un tren y el anterior, fue del 85,5%, lo que supone un incremento con respecto a 2024 de 1,3 puntos porcentuales.

En cuanto al cumplimiento horario, que muestra si el paso de los trenes por cada estación se ajusta al horario programado, fue del 68,4%, 2,5 puntos porcentuales por encima de los datos del año anterior.

Desde Renfe han subrayado que, en conjunto, la gran mayoría de los parámetros que miden la operativa de Cercanías Madrid "mejoraron en 2025 con respecto al año anterior" y todo ello a pesar de que se produjeron hechos relevantes que afectaron al servicio como el apagón eléctrico en abril, las obras del 4+4+2 en Atocha y el túnel de Sol, de julio y agosto, o incidencias ajenas a Renfe.

EMPADRONAMIENTO PARA EL ABONO TRANSPORTE

Por otra parte, en esta reunión también se aprobará el cambio en la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP), que desde el pasado lunes queda condicionada a la acreditación del empadronamiento.

Según ha adelantado la compañía, que no tiene voto en este Consejo, durante la reunión reiterará su rechazo "frontal" a una medida que considera "injustificada y contraria al principio de igualdad" en el acceso al transporte público, al introducir una "discriminación" entre ciudadanos por razón de su lugar de residencia.

En este sentido, ha insistido en que solicitará la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento para analizar las consecuencias de esta medida.

La compañía considera que esta decisión puede perjudicar directamente a una parte "muy significativa" de los usuarios de Cercanías Madrid, ya que el 75% de sus viajeros utiliza el abono transporte. Según ha remarcado, la política de movilidad debe centrarse en el "objetivo claro" de reducir el uso del coche y fomentar el transporte público, sin discriminar por el lugar de empadronamiento.