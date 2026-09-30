La C-5 de Cercanías circulará solo hasta Atocha durante tres fines de semana en octubre por obras

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes) de la red de Cercanías de Madrid circulará solo hasta Atocha desde el inicio del servicio y hasta las 10 horas durante tres fines de semana de octubre por obras en la citada estación.

En concreto, los trenes iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha en ese horario los fines de semana del 3-4, 17-18 y 24-25 de octubre, según ha informado Renfe.

Así, durante las primeras horas de esos tres fines de semana, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C-5 en esta misma estación.

Una alteración del servicio que se produce con motivo de las obras que Adif lleva a cabo en la infraestructura de Atocha Cercanías para ampliar la capacidad de la estación en beneficio de las líneas C-3, C-4 y C-5.

Desde Renfe han explicado que se ha elegido estos fines de semana, cuando hay una afluencia menor de pasajeros, con el objetivo de minimizar la afectación a los viajeros.

En esta línea, se ha evitado programar trabajos el sábado y domingo previos a la festividad del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ante la previsión de un mayor número de desplazamientos que en un fin de semana normal.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ("X"), así como el canal de WhatsApp.