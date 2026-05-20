La C-5 de Cercanías finalizará en Atocha durante cuatro fines de semana por obras

Entrada Atocha Cercanías - EUROPA PRESS

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid (Móstoles-El Soto-Humanes) iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha durante cuatro fines de semana, los de próximos de mayo y los dos inmediatamente posteriores a la vista del Papa León XIV a la capital.

En concreto, esta afectación tendrá lugar los días 23, 24, 30 y 31 de mayo y los días 13, 14, 20 y 21 de junio, según ha informado Renfe en un comunicado, en el que ha explicado que se ha elegido los fines de semana para que la afectación a los viajeros sea la menor posible.

De este modo, durante estas ocho jornadas los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la línea en esta misma estación.

Una alteración que se produce en el marco de las obras que Adif está acometiendo para ampliar la capacidad de la estación de Atocha en beneficio de las líneas C-3, C-4 y C-5.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales, megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ('X'), así como el canal de WhatsApp.