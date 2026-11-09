Cercanías Madrid recomienda utilizar medios de transporte alternativos ante la huelga de maquinistas de este martes

Archivo - Viajeros en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cercanías Madrid ha recomendado a sus usuarios buscar medios de transporte alternativos ante las afecciones que sufrirá el servicio ferroviario este martes por la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para el personal del grupo Renfe.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos del 75% de las circulaciones habituales durante las horas punta y del 50% durante el resto de la jornada.

En concreto, los servicios mínimos del 75% se aplicarán entre las 6 y las 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Fuera de estas franjas, circulará la mitad de los trenes habituales.

A través de la red social 'X', Cercanías Madrid ha advertido de que el servicio se verá muy afectado durante la jornada de este martes y ha señalado que los últimos trenes de este lunes también podrían registrar incidencias.

Del mismo modo, advierte que durante la huelga general convocada para el 11N la oferta habitual de trenes podrá verse afectada antes de la segunda jornada de paros convocada para el jueves. En este último caso serán paros parciales, de 6.20 a 9.20 horas, de 14.20 a 17.20 horas y de 21.20 a 23.20 horas.

"Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de nuestros canales oficiales", inciden desde Cercanías.