Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 de Cercanías Madrid reajustará su servicio durante las primeras horas este fin de semana debido a los trabajos de mantenimiento que Adif realizará en la infraestructura ferroviaria.

En concreto, los trenes tendrán una frecuencia de paso inferior a la habitual desde el inicio del servicio hasta las 8.30 horas de este sábado día 21 y el domingo día 22, según ha informado Renfe.

Estas actuaciones se llevarán a cabo durante los fines de semana para minimizar las molestias a los viajeros, al coincidir con el cierre al tráfico de un tramo de la autovía A-5 por las obras de soterramiento hasta el 23 de diciembre.

Además, Renfe ha avanzado que Adif tiene previsto programar nuevos trabajos de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria de la línea C-5 durante el próximo mes de diciembre.

Ante estos cambios, Renfe recomienda a los usuarios consultar los horarios antes de realizar sus desplazamientos para conocer las frecuencias de paso de los trenes durante las franjas afectadas.