Cercanías reforzará la C-4 del 1 al 4 de junio por la EvAU para facilitar el acceso al campus de la UAM de Cantoblanco

Archivo - Un estudiante repasa apuntes antes de iniciar los exámenes del primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Universidad Autónoma de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cercanías Madrid reforzará su servicio en la línea C-4 del 1 al 4 de junio, coincidiendo con la celebración de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), para facilitar la movilidad de los estudiantes hasta el campus de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en Cantoblanco.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, durante las cuatro jornadas en las que se desarrollarán estas pruebas en Madrid, Cercanías reforzará la línea C-4 con cuatro trenes adicionales entre las estaciones de Chamartín y Cantoblanco.

El refuerzo se implementará especialmente a primera hora de la mañana, a partir de las 8 horas, coincidiendo con el inicio de las pruebas, y por la tarde, cuando finalicen los exámenes (17.55 horas). Inyectarán cerca de 6.300 plazas más al día para dar respuesta al fuerte incremento de viajeros que se producirá por las pruebas entre la capital y el campus de la Universidad Autónoma.

Este aumento de frecuencias es similar a los que lleva a cabo Cercanías ante otros eventos culturales, deportivos o festivos de gran magnitud, que requieren de un refuerzo de los servicios para dar respuesta a una mayor demanda de los usuarios.