Cercanías suprime el 19,63% de los trenes programados por la jornada de huelga

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha suprimido el 19,63% de los trenes programados para este miércoles en el servicio de Cercanías de Madrid debido a la huelga general de 24 horas convocada en todo el país, aunque la circulación se presta en todas las líneas de la red.

Con datos de las 11 horas, la compañía ha apuntado que la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios está teniendo una afectación "desigual" en todo el país y que las mayores incidencias en la circulación de los trenes se están produciendo en los núcleos de Cercanías de Madrid y Rodalies de Barcelona.

En concreto, para los Servicios Públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia) los datos reflejan un 10,17% de servicios suprimidos, con 90 supresiones de las 885 circulaciones programadas. En el caso de Madrid, un 19,63% de trenes ha sido suprimidos, mientras que en Rodalies se han suprimido el 22,5% de los servicios.

Tras una jornada de huelga de maquinistas en el grupo Renfe con importantes afectaciones en la red de Cercanías en la jornada de este martes, desde Cercanías se ha recomendado a los usuarios de la red de Cercanías de Madrid consultar horarios antes de viajar debido a que la oferta habitual de trenes puede verse afectada por la huelga.

No obstante, a diferencia de la jornada de este martes, la circulación de trenes se está produciendo en todas las líneas de la red, que únicamente se han visto afectada durante la mañana por averías en Chamartín, que ha provocado retrasos en líneas C-2, C-7 y C-8, así como en Nuevos Ministerios, y que en este caso ha afectado a las líneas C-3 y C-4.

En líneas generales, la huelga ha registrado un seguimiento del 6,83% en el acumulado de los turnos de noche y mañana por parte del personal del Grupo Renfe.

En el desglose por secciones, los trabajadores de Renfe Ingeniería y Mantenimiento son los que más estaban secundando la huelga, con un 17,18% de participación, seguidos de los trabajadores de Renfe Mercancías, con un 4,31%, y Renfe viajeros, con un 3,16%, de acuerdo con los datos del operador, actualizados a las 11.00 horas.

En los Servicios Comerciales de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se ha registrado un 24% de supresiones en total.

Los corredores más afectados por la huelga son el Corredor Nordeste (conexiones entre Madrid, Aragón y Cataluña, con un 27,3% de trenes suprimidos); el Corredor Norte (conexiones entre Madrid, Castilla y León, Asturias y Galicia), con un 23,8%, y el Corredor de Levante y Mediterráneo (entre Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia), con un 20%.

Asimismo, los servicios de Media Distancia más afectados se hallan en Extremadura, con un 33,33%, y Andalucía, con un 9,52% suprimidos, por delante del servicio público de la zona Centro, con un 7,14% de supresiones. En el servicio Avant, el más afectado es el corredor Este, que registra un 42,86% de trenes suprimidos.

Respecto a Mercancías, durante el turno de noche hasta las 7.00 horas de la mañana, se han suprimido 25 trenes de los 38 programados.

Finalmente, Renfe recomienda consultar la información actualizada sobre el servicio a través de sus canales oficiales y recuerda que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los servicios programados para este miércoles, con la recomendación de "no viajar cuando sea posible". Los viajeros cuyos trenes se vean afectados recibirán información a través de SMS o correo electrónico, mediante los datos de contacto asociados a su reserva, apunta.