Cesado el director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, porque "terminaba una etapa"

Archivo - La decana del Colegio Profesional de Criminología de Madrid, Carmen Balfagón, entrega reconocimiento, en agradecimiento y cariño por su apoyo a la profesión, al director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez. - CPCM - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, ha sido cesado por el equipo de Gobierno, ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, una decisión que se ha tomado porque "terminaba una etapa".

Pablo Enrique Rodríguez pasó por una baja de cuatro meses y medio después de que circulando con un coche policial el día del gran apagón en abril de 2025 atropellara a una niña, motivo por el que la izquierda ha ido pidiendo insistentemente su dimisión.

"Procedemos a la renovación en el ámbito de la Policía Municipal de Madrid con el cese del actual director de la Policía Municipal y el nombramiento del nuevo director general, que es Antonio Domingo Ayuso", ha indicado la también vicealcaldesa.

Se trata de "una persona que está ya en el equipo del área de Seguridad y Emergencias como subdirector dependiendo de la Coordinación de Seguridad y Emergencias".

Respecto a las motivaciones para el relevo, Sanz ha declarado que han entendido en el equipo "simplemente que terminaba una etapa y que debía comenzar una nueva etapa en la Policía Municipal de Madrid después de estos siete años donde se ha dado la vuelta como un calcetín a una Policía Municipal que se encontró absolutamente bajo mínimos con el número de efectivos".

"Hemos incrementado ya desde los 5.600 hasta los 6.300 y vamos a seguir incrementando en los próximos tiempos con nuevas infraestructuras, con mayores dotaciones de medios, con una modernización total y absoluta, pero entendemos que debemos abrir una nueva etapa", ha declarado.

Inma Sanz ha agradecido a Pablo Enrique Rodríguez "los servicios prestados por estos casi siete años que ha estado al frente de la Policía Municipal".