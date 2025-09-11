El chef Sergio Fernández respalda la protesta vecinal para exigir una estación de Metro en el barrio de Las Águilas - ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS ÁGUILAS

Más de 200 vecinos reclaman aprovechar la ampliación de la L11 para dotar de una estación a una zona con más de 65.000 habitantes

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cocinero Sergio Fernández, popular por su programa 'Cocinamos contigo' en Canal Cocina, se ha sumado esta semana a la concentración organizada en el barrio madrileño de Las Águilas, en el distrito de Latina, para reclamar la construcción de una estación de Metro en la zona.

El acto, convocado por la Asociación Vecinal de Las Águilas bajo su sede y junto al mercado del barrio, ha reunido a más de 200 personas. Los vecinos consideran que la ampliación de la línea 11 del suburbano es la última oportunidad para lograr la estación, tras no haberlo conseguido cuando se construyeron las líneas 5 y 10.

En declaraciones a Canal 33 TV, recogidas por Europa Press, Fernández ha afirmado que "es elemental" contar con una parada en el barrio, donde residen casi 57.000 personas, y que también beneficiaría a los vecinos de Cuatro Vientos, con más de 15.000, y que tampoco cuentan con suburbano. "Pagamos el mismo abono transporte que en otras zonas, pero no tenemos acceso al Metro", ha denunciado.

El chef ha recalcado que actualmente los vecinos deben caminar más de 20 minutos para acceder a la estación más cercana. También ha puesto como ejemplo las dificultades de los desplazamientos sanitarios hacia el hospital Clínico San Carlos, al que pueden tardar hasta 90 minutos en llegar debido a la necesidad de tomar tres transportes distintos.

"Hay personas mayores que tardan una hora y media en llegar al hospital. No tenemos los mismos derechos que otros barrios de Madrid", ha señalado en la televisión local madrileña.

GENTE MAYOR CAMINANDO 20 MINUTOS AL METRO

Por su parte, presidente de la Asociación Vecinal de Las Águilas, Julio Martínez, ha recordado que la entidad lleva décadas reclamando esta infraestructura. "Somos el segundo barrio más grande del distrito y el 70% de la gente es mayor de 65 años. Es imprescindible una boca de Metro aquí", ha destacado.

Martínez ha explicado que la estación podría construirse en un solar de la calle José de Cadalso, próximo a la avenida de la Aviación. Según ha indicado, la propuesta se presentará como alegación cuando el proyecto de la ampliación de la línea 11 entre en exposición pública.

Ana María González, promotora de la recogida de firmas en la plataforma change.org, ha defendido que la medida "no es una cuestión de dinero, sino de voluntad política". "Estamos dispuestos a luchar. Se va a hacer un gasto en la ampliación y queremos aprovecharlo. No se trata de duplicar costes, sino de dar un servicio básico a los vecinos", ha declarado, añadiendo que la petición "no se va a detener" hasta lograr un compromiso firme de la Comunidad de Madrid.

LA AUSENCIA DE METRO "PENALIZA" TAMBIÉN A LOS COMERCIANTES

Por otro lado, el gerente del Mercado de Las Águilas, Fernando Gutiérrez, ha considerado "injusto" que un barrio con más de 53.000 habitantes no disponga de estación. "Si se fomenta el transporte público, el Metro es el medio más rápido y necesario. No se puede olvidar a este barrio", ha afirmado.

Gutiérrez ha recordado que ya no hay espacio para construir aparcamientos, por lo que resulta necesario apostar por el transporte público. En su opinión, la carencia de Metro penaliza tanto a los comerciantes como a los residentes, que ven limitada su movilidad cotidiana.

La protesta ha contado también con el respaldo de vocales vecinos de PSOE y Más Madrid en el distrito de Latina. Los asistentes han coreado eslóganes como 'Metro a Las Águilas, ya' y 'No somos menos que otros barrios', en un ambiente reivindicativo.

Desde la asociación han remarcado que la falta de una estación obliga a muchos vecinos a depender del autobús o de Cercanías, con trayectos más largos. Y han recalcado que esta situación afecta especialmente a la población de mayor edad, que constituye la mayoría en el barrio.

Los manifestantes han querido visibilizar que Las Águilas es el segundo barrio más poblado del distrito de Latina, solo por detrás de Aluche. Y han incidido en que la ampliación de la línea 11, que unirá La Fortuna y Cuatro Vientos, es la ocasión idónea para incluir la nueva estación. "No queremos ser un barrio olvidado. Esta es nuestra oportunidad y no vamos a dejarla pasar", ha concluido Martínez en nombre de la asociación vecinal.

Los convocantes han asegurado que mantendrán la presión social y política hasta lograr un compromiso concreto del Gobierno regional y del Consorcio Regional de Transportes. La recogida de firmas abierta en Internet acumula ya centenares de apoyos, lo que refuerza la reivindicación ciudadana. "Vamos a seguir insistiendo. Es ahora o nunca", han recalcado los promotores de la campaña.