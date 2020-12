Cibeles comienza la cuenta atrás para los primeros presupuestos del gobierno de coalición apoyados por Vox

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Cibeles ha comenzado la cuenta atrás que en algo más de 48 horas podría dar el 'ok' a los primeros presupuestos del gobierno de coalición de PP y Cs apoyados por Vox para el Madrid que en 2021, si las previsiones sanitarias se cumplen, empezará a vez la luz después del túnel del coronavirus.

Es la segunda vez que el Ejecutivo formado por el tándem del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, se enfrenta a una votación de presupuestos pero en esta ocasión pinta, a priori, bastante mejor para PP y Cs que hace un año.

Hace casi 365 días, un 23 de diciembre a primera hora, las cosas no eran muy optimistas para PP y Cs porque Vox, con Javier Ortega Smith al frente, se enrocaba en que no se había conseguido todo lo deseable en la negociación, incluso después de rebajar su disenso de un 1 por ciento a un 0,28. Anunció que votarían 'sí' a las ordenanzas fiscales, "por responsabilidad", y no prestarían su apoyo al presupuesto al abstenerse, de modo que tendría que seguir negociándose.

Sin embargo, un giro de los acontecimientos que ningún grupo podía haber previsto sólo unos días antes hacía que se aprobara el presupuesto de 2020 sin la necesidad de los, a priori, cuatro votos vitales de Vox: PP y Cs consiguieron sacar adelante sus primeras cuentas como gobierno de coalición gracias a que Más Madrid, el grupo mayoritario de la cámara, contó con una concejala menos, Inés Sabanés, que había presentado su renuncia al acta sólo unos días antes para dar el salto al Congreso.

No se espera que la votación de este miércoles sea 'de infarto' después de que se desvelaran las votaciones a las enmiendas de los grupos en la comisión extraordinaria de Hacienda de este viernes, paso previo al Pleno. Los votos positivos de PP, Cs y Vox apoyaban este viernes el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de 2021. Más Madrid y PSOE votaban en contra.

La comisión, a cinco días del Pleno, aprobaba 40 de las 43 enmiendas presentadas por Vox. Son 451 el número total de enmiendas presentadas al proyecto de presupuestos, dos de ellas a la totalidad, firmadas por Más Madrid y PSOE. Ninguna de las dos prosperó por el 'no' de PP, Cs y Vox.

Las enmiendas de gastos fueron sido 394 (43 de Vox, 170 del PSOE, 185 de Más Madrid y 18 del gobierno de coalición). A estas se suman cinco enmiendas de ingresos, 35 a las bases de ejecución y 15 a los objetivos, indicadores y actividades.

Las enmiendas a ingresos de Más Madrid y PSOE fueron tumbadas. En cuanto a las ordenanzas fiscales, la comisión votó 30 enmiendas (3 de Vox, 2 del PSOE, 20 de Más Madrid y 3 del gobierno de coalición de PP y Cs).