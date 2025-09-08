Cibeles da la bienvenida a Meritxell Tizón, nueva concejala del PSOE

Pleno del Debate del Estado de la Ciudad. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

También se ha formalizado la salida del ya exconcejal de Más Madrid Félix López Rey

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Cibeles ha dado la bienvenida este lunes a Meritxell Tizón, nueva edil del Grupo Municipal Socialista tras la marcha de Soledad Murillo, quien se ha incorporado a un proyecto de investigación puesto en marcha por varias universidades públicas.

La formalización ha tenido lugar en un Pleno extraordinario, celebrado a las 9.15 horas e inmediatamente antes del Debate del Estado de la Ciudad.

La nueva concejal, quien ha prometido su cargo, es la actual secretaria de Coordinación del PSOE Madrid Ciudad, que dirige Reyes Maroto. Es periodista y desde 2022 ocupa la Secretaría General del PSOE en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Además, Tizón es vecina de Montecarmelo y ha sido portavoz de la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo y portavoz del PSOE en el distrito desde 2019.

SALIDA DE FÉLIX LÓPEZ REY

Por otro lado, el Pleno ha formalizado la salida del concejal de Más Madrid Félix López-Rey. En julio, anunció que dejaba su acta en el Consistorio, aunque "no la política", para seguir "peleando" junto a los vecinos por "un Madrid mejor, más justo, más equitativo, más acogedor y solidario".

Durante el mandato de 2019-2023 fue concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento y en el actual ha ocupado el 'número 2' de la lista encabezada por Rita Maestre, que buscaba "combinar una candidatura de juventud y experiencia vital y de trabajo en los barrios".

En su lugar, entrará Olga Martínez, licenciada en Sociología y Máster en Formación del Profesorado. Ha sido asesora del grupo municipal y una "gran conocedora" de los movimientos sociales de Vallecas, donde lleva años implicada y ha impulsado varias iniciativas socioculturales.

También fue asesora en el Gobierno de Manuela Carmena en los distritos de Puente y Villa de Vallecas, donde trabajó con el entonces concejal, Paco Pérez. Ocupó el número 14 de la lista encabezada por Rita Maestre a las elecciones municipales de 2023.

MINUTO DE SILENCIO

Por otro lado, los concejales del Pleno de Cibeles han guardado un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los incendios forestales de este verano, de Manuel de la Calva, componente de Dúo Dinámico, el senador colombiano Miguel Uribe, el hombre fallecido en la zona de obras de la A-5 tras ser arrollado por un turismo y los actores madrileños Verónica Echegui y Eusebio Poncela.