Cibeles guarda un minuto de silencio por la memoria de su secretario del Pleno, quien "hacía que las cosas funcionaran" - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cibeles ha guardado un minuto de silencio por la memoria de Federico López de la Riva, fallecido el pasado viernes, un homenaje con todos los concejales en pie y ante su familia alabando a quien "hacía que las cosas funcionaran".

Antes de comenzar el Pleno del Estado de la Ciudad, el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha leído las palabras escritas por los compañeros del magistrado. "Hay personas que no necesitan levantar la voz para ser autoridad. Federico era una de ellas. En el Ayuntamiento de Madrid, un lugar donde tantas veces se cruza lo urgente, lo político, las normas, la palabra y la responsabilidad institucional, Federico representaba una forma muy especial de estar, la del rigor tranquilo", han descrito.

Desde la Corporación sienten "el dolor inmenso de su ausencia, pero también la certeza de que Federico deja una obra cumplida, una huella imborrable y un ejemplo que seguirá acompañando". Su muerte deja "tristeza y ese tremendo vacío que deja la pérdida repentina de alguien que ha sido mucho más que un funcionario con alta responsabilidad".

Jurista, magistrado en excedencia, funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, letrado del Tribunal Constitucional, técnico urbanista y profundo conocedor del derecho público.

"Su trayectoria profesional fue extraordinaria, pero reducir a Federico a su currículum sería quedarse lejos de lo que realmente fue. Hoy desde el Pleno del Ayuntamiento queremos recordar también al Federico persona, al que enseñaba sin exhibirse, al que podía corregir con firmeza y al mismo tiempo hacerlo desde el respeto, al que hacía a sus compañeros mejores profesionales porque los obligaba a estar a la altura y al que les arropaba cuando tenían un problema del tipo que fuera, al que buscaba siempre el dato y el precedente para dar la solución jurídica más certera y precisa y también al que impulsaba con ilusión las obras y actuaciones necesarias para facilitar a los concejales de esta Corporación", ha leído Fanjul.

En el Ayuntamiento "permanecerá su criterio, sus informes, sus consejos, sus llamadas, sus silencios y esa manera suya de defender lo importante. Hacía que las cosas funcionaran y eso, en una institución como ésta, reviste un altísimo valor para el servicio público".

SALA FEDERICO LÓPEZ DE LA RIVA

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado a la familia que el Ayuntamiento celebrará un acto institucional de homenaje a su memoria en el Patio de Cristal de la Casa de la Villa y propondrán que la Sala de la Junta de Portavoces de la Casa de Cisneros sea a partir de ahora la 'Federico Andrés López de la Riva Carrasco'.

El secretario general del Pleno de Cibeles, el magistrado Federico Andrés López de la Riva Carrasco, fallecía el pasado viernes a los 69 años de edad víctima de un infarto.

La trayectoria de López de la Riva ha estado estrechamente ligada al Ayuntamiento de Madrid tras dos décadas al frente de la Secretaría, donde llegó en 2006 de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto alcanzó la magistratura de lo contencioso-administrativo, puesto en el que estaba en excedencia. Su currículo se completa con su paso en 2012 por el Tribunal Constitucional como letrado.

En el Ayuntamiento trabajó en los últimos años en cuestiones complejas desde el punto de vista jurídico como la irrupción del Grupo Mixto en el mandato pasado o la actual situación en el Grupo Municipal Vox. Su agenda incluía la presidencia de la sesión doble plenaria de este martes, ordinaria y Pleno del Estado de la Ciudad.