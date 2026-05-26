Cibeles no consigue la unidad de los grupos ni con el Papa, incapaces de consensuar una declaración por unanimidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta iniciativa cultural e institucional forma parte del pr - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La sesión plenaria de Cibeles, la última antes de la visita a Madrid de León XIV del 6 al 9 de junio, no ha conseguido la unidad de los grupos políticos ni con el Papa al no conseguir finalmente consensuar una declaración institucional por unanimidad.

El PSOE de Reyes Maroto no ha podido presentar el texto, que había planteado en la Junta de Portavoces de la semana pasada, conocedores de que no había acuerdo por parte del PP, propuesta que sí había sido respaldada por Más Madrid y Vox.

Los 'populares', con el portavoz, Carlos Izquierdo, a la cabeza, creen que es un texto que no está suficientemente consensuado y por ello presentaron un documento alternativo, que también contó con el respaldo de los de Javier Ortega Smith.

El grupo municipal abanderado por Reyes Maroto defiende que su declaración recogía "el sentir mayoritario de la ciudadanía madrileña" ante una visita de "relevancia histórica e institucional" y sostiene que el texto está alejado de polémicas partidistas. Por ello, no han aceptado los cambios "de última hora" del PP.

Ya en el Pleno, Maroto ha acusado al PP de haber "bloqueado" la declaración institucional "demostrando que no están a la altura de este acontecimiento histórico para Madrid". "Con sus excusas y su sectarismo vuelven a demostrar que son incapaces de llegar a acuerdos", ha lanzado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, asegurando que el PP sólo ha conseguido hacer "el ridículo".

"VAYA INVENTADA SE HA PEGADO MAROTO"

Almeida ha contestado que el PSOE envió una propuesta a las 13.35 horas del pasado viernes, respondida con un texto de modificación por el PP a las 9.35 horas, a lo que ha añadido que se les preguntó con quién del Arzobispado habían acordado la propuesta.

"Se ha negado a decirlo. ¿Por qué no quiere decirlo usted? ¿Sabe por qué? Porque como diría el capo 'di tutti capi', el jefe de la mafia (en alusión indirecta a Pedro Sánchez), vaya inventada se ha pegado, señora Maroto", ha espetado a la socialista.

EL TEXTO DE LOS DE MAROTO, "ACORDADO CON EL ARZOBISPADO"

Son tres puntos en torno a los cuales pivotaba el texto de los socialistas en un intento de conseguir auparlo a declaración institucional: la bienvenida institucional al Papa León XIV con motivo de su visita a la ciudad de Madrid; el deseo de que su visita contribuya a fortalecer los lazos de fraternidad, convivencia y entendimiento entre toda la ciudadanía madrileña y reconocer el valor de los mensajes de paz, convivencia, justicia social y defensa de los Derechos Humanos promovidos por el Pontífice.

El equipo de Maroto, católica reconocida, trasladaba que el texto propuesto ha sido acordado además con el Arzobispado de Madrid, con José Cobo a la cabeza. El PP, de boca de su portavoz ha explicado que presentaron un texto alternativo porque "una declaración institucional debe nacer del acuerdo y del consenso entre todos los grupos municipales, no de un texto elaborado unilateralmente por una sola formación política".

También reclamaban conocer con quién se había pactado el texto planteado por el PSOE por parte del Arzobispado, en la convicción de que "no ha habido voluntad real de diálogo por parte de los socialistas para construir un texto compartido que representara al conjunto de la Corporación".

"RAÍCES CRISTIANAS" DE MADRID

A lo que suman que el texto presentado por el PSOE "ofrece una visión incompleta de la figura del Papa León XIV al limitar prácticamente su consideración a la de jefe de Estado" cuando "es también el líder espiritual de la Iglesia católica y una referencia moral y religiosa para millones de personas".

En concreto, el PP añadía al texto presentado por el PSOE que se trata de un "viaje apostólico" y que la capital recibirá "con la calidez y el afecto que el sucesor de Pedro despierta en el pueblo madrileño, profundamente vinculado a las seculares raíces cristianas de la ciudad".