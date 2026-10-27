Cibeles, con votos de PP, Vox y no adscritos, insta a "levantar el campamento de Sol" de "perroflautas" y "gentuza"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha anunciado que busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles, con los votos de PP, Vox y los dos concejales no adscritos, Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo, ha instado a "levantar el campamento ilegal de Sol", lleno de "perroflautas" y "gentuza", una moción de urgencia rechazada por Más Madrid y PSOE.

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Izquierdo, ha definido como "absolutamente insoportable" la situación en Sol. "Hay que levantar el campamento ilegal porque es la mayor irresponsabilidad institucional que se ha producido últimamente en la ciudad. La acampada ilegal no es una protesta, es un ataque directo al corazón de Madrid", ha condenado.

"El Gobierno, que tiene que velar por la seguridad y la convivencia, lo ha permitido, lo ha jaleado y lo ha amparado. Se ha ocupado el espacio público, se ha privatizado el espacio público por colectivos radicales y se nos ha robado a todos los madrileños el uso y disfrute del espacio público", ha lanzado Izquierdo, que ha lamentado la "asfixia agobiante para los comercios".

Unido a la degradación del espacio público y a una "inseguridad insoportable". "Hay consumo de alcohol y drogas y lo peor de todo, este fin de semana ha habido una agresión sexual muy grave, donde tampoco la izquierda ha dicho nada", ha manifestado. Este último punto ha sido rechazado por la izquierda, que ha condenado la agresión. El edil de Más Madrid Miguel Montejo, incluso, ha afeado el uso que el PP estaría haciendo de la agresión sexual mostrándose como "unos buitres del dolor y el miedo".

"Madrid, al igual que Ceuta, tampoco se vende y Madrid se defiende", ha concluido el 'popular'. Para el concejal de Centro, Carlos Segura, en la plaza solo hay "gentuza". El edil no adscrito Javier Ortega Smith ha cargado contra los "perroflautas" que han "secuestrado" Sol.

Desde los socialistas, Enrique Rico ha señalado a PP y Vox como "coalición de la involución para este país, es decir, la coalición de Milei, de Trump, de Netanyahu, de Bolsonaro". En Más Madrid han recordado el derecho constitucional al derecho de reunión.