Cierra la escuela infantil Veo Veo de Ciudad Lineal por indicios de roedores y reubican a sus alumnos

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años del colegio CEIP Hernán Cortés, durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escuela infantil municipal Veo Veo, situada en el distrito de Ciudad Lineal, ha cerrado temporalmente tras detectarse indicios de presencia de roedores en sus instalaciones y su alumnado y profesorado han sido reubicados en otras escuelas infantiles.

En un comunicado remitido a las familias, el centro explica que dio aviso tras detectar indicios y evidencias relacionadas con la presencia de roedores y que se decidió su cierre preventivo hasta nuevo aviso para garantizar las condiciones de higiene, salubridad y seguridad.

Para la concejala socialista María Caso este episodio se suma a "una larga lista de hechos" que, a su juicio, son "consecuencia directa del abandono del Partido Popular", tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha recordado en declaraciones remitidas a los medios el cierre de otros centros en los últimos días por las lluvias. Caso ha calificado la situación de "insostenible" y ha preguntado al alcalde "qué más tiene que ocurrir en una escuela infantil" para que empiece a actuar en una materia que considera de su "absoluta competencia".

ALMEIDA DEFIENDE QUE SE HA ACTUADO "RÁPIDO"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que existen indicios de que podría haber roedores, aunque ha matizado que su presencia todavía no está acreditada. "Lo que se hizo inmediatamente es precintar la escuela", ha explicado en declaraciones a los medios desde el Centro de Protección Animal.

El regidor ha indicado que Madrid Salud ya está en las instalaciones para efectuar los análisis correspondientes y el control de vectores. Además, ha asegurado que se ha reubicado al profesorado y al alumnado en otras escuelas infantiles "para que no tengan ningún perjuicio".

"Hemos actuado rápido, hemos actuado en la forma en la que hay que hacerlo, garantizando que se pueda seguir prestando la actividad, en este caso en otras escuelas, y al mismo tiempo que Madrid Salud, con la diligencia que les caracteriza, ya está ahí para acreditar si hay o no esa presencia de roedores", ha concluido.