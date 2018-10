Cifuentes asegura que, aunque es pronto, tendría la "confianza" de Rajoy para ser candidata en 2019

Publicado 20/02/2018 11:06:06 CET

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Cristina Cifuentes, ha asegurado que, aunque aún es pronto, de ser candidata en las elecciones autonómicas de 2019 tendría "la confianza absoluta" del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

En una entrevista concedida a Telecinco y recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha señalado que ahora mismo en el PP no están hablando de candidaturas, como sí están otras formaciones. Para ellos, es aún "muy pronto" para determinar esta cuestión.

Pero, Cifuentes ha asegurado que "no tiene ninguna duda de que tiene la confianza absoluta" de Rajoy. "No hemos hablado pero yo estoy convencida. En este sentido no tengo ninguna duda", ha sostenido.

En este punto, la dirigente regional ha agradecido a su presidente, no solo su "apoyo político sino "su apoyo personal y su cariño" en un momento que personalmente para ella "es complicado" porque ha recibido un "ataque personal, directo y machista". Cifuentes ha incidido en que ha sentido "asco e impotencia", en relación a las declaraciones del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados.