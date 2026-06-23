Cinco comunidades y Ceuta trasladan su interés para suscribir acuerdos con la Comunidad sobre el abono transporte

Archivo - Una persona pasa su billete en el torno del Metro - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco comunidades autónomas y Ceuta han trasladado al Gobierno regional su interés por suscribir acuerdos con la Comunidad de Madrid para que sus ciudadanos puedan tener acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) sin estar empadronado en la región o poblaciones limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León con convenios ya en vigor.

En concreto, se trata de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Canarias y la Ciudad Autónoma de Ceuta, según han apuntado a Europa Press fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Todas ellas se han puesto en contacto con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) tras recibir la carta en la que se ofrecía la posibilidad de acogerse a convenios con la Comunidad.

Desde el pasado día 15 de junio, únicamente se expide la Tarjeta de Transporte Público, que da soporte al abono transporte, a personas empadronadas en la Comunidad de Madrid y algunas zonas limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

En este sentido, el CRTM invitó a todas las Comunidades Autónomas a firmar convenios con la Comunidad que permitan extender el acceso a los abonos personales subvencionados, especialmente entre los jóvenes estudiantes y universitarios, y beneficiarse así de las condiciones tarifarias bonificadas.

Desde el Gobierno regional se remitirá un borrador de acuerdo con los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para su formalización a aquellas administraciones interesadas, que tendrán que ser acordadas en cualquier caso por ambas partes.

Según se apuntó desde el Ejecutivo autonómico, estos convenios irían en la línea de los que ya existen con Castilla-La Mancha y con Castilla y León para que los ciudadanos que se desplazan habitualmente a Madrid por motivos de estudio, trabajo o circunstancias familiares puedan beneficiarse del sistema tarifario madrileño.

Este mismo lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apuntó que el Gobierno gallego está analizando esta propuesto y advirtió que, "de llegar a algún acuerdo", tendrá que ser "en condiciones de reciprocidad". "Estas cosas hay manera de hablarlas y me sorprendió un poco porque a Madrid la tengo por una comunidad abierta", trasladó a preguntas de los medios.