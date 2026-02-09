Cinco detenidos en una reyerta multitudinaria en La Cubierta de Leganñes que terminó con agresiones a la Policía

Archivo - Imagen de archivo de La Cubierta de Leganés - AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS - Archivo

LEGANÉS 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una reyerta multitudinaria en la madrugada del sábado en el entorno de la plaza de toros La Cubierta de Leganés se saldó con un total de cinco detenidos, entre los que se encuentra un individuo sin camiseta que llegó a lanzar un adoquín de grandes dimensiones a los agentes de Policía.

Los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Leganés acudieron a la zona por una reyerta multitudinaria que estaba teniendo lugar en el entorno de La Cubierta, en torno a las 5.15 horas de la madrugada del sábado, según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Cuando los agentes intentaron mediar en el conflicto, recibieron una lluvia de objetos --entre ellos, varios móviles--, así como puñetazos y patadas. Hubo cinco agentes heridos. El momento de máxima tensión, según una grabación difundida en redes, llegó cuando un individuo sin camiseta se aproximó a la carrera al grupo de agentes con un adoquín de grandes dimensiones y lo arrojó.

Aunque el adoquín no impactó directamente entre los agentes, al fraccionarse por el golpe en el suelo, uno de los fragmentos salió despedido y golpeó a un agente de Policía Local en la cara. Éste recibió cinco puntos de sutura, según la Jefatura.

Pese a ello, el agente se encuentra "en buen estado" y no ha cogido la baja médica, según ha informado la concejal de Seguridad Ciudadana de Leganés, Almudena González. "El agente no ha requerido siquiera una baja", ha manifestado.

Tras la agresión, rápidamente los agentes se abalanzaron sobre el agresor para reducirlo y detenerlo. Las imágenes muestran igualmente la detención de un conocido de este individuo, que intentó obstaculizar la acción de los agentes.

La edil de Seguridad ha señalado que "La Cubierta es un foco de conflicto e incidencias vecinales" y que, ante ello, el Gobierno local (PP y ULEG) ha "decidido incrementar la presión desde Industria y la Policía con las redadas".

SOLO 8 DE 26 LOCALES FUNCIONANDO EN LA CUBIERTA

Esta actividad, según la edil, está surtiendo efecto. Así, de los 26 locales de ocio en el entorno de La Cubierta, se ha suspendido la actividad en 18. "Solo quedan ocho funcionando. Las constantes inspecciones y redadas están surtiendo efecto y los delincuentes actúan como lo que son", ha manifestado la edil.

Policía Nacional y Local han coordinado en los últimos meses varias redadas con decenas de detenidos y centenares de identificados. La última, hace apenas una semana, se saldó con 32 detenidos por infracciones de la Ley de Extranjería, así como con 828 identificaciones.

En el dispositivo, en el que participó Policía Local, se levantaron además, seis actas por tenencia de sustancias estupefacientes, tres de armas, una denuncia por inspección de trabajo, dos por superar el aforo permitido, siete denuncias de controladores de acceso, dos por la presencia de menores en uno de los locales y una denuncia por venta ambulante no autorizada.