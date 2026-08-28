Cinco detenidos por robar en establecimientos comerciales y de restauración de la Comunidad

Intervención de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido a la detención de cinco varones como presuntos responsables de la comisión de delitos de robos con fuerza en establecimientos comerciales y de restauración ubicados en la Comunidad de Madrid.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, para efectuar estos ilícitos, el grupo delictivo se servía de vehículos previamente sustraídos.

Los investigadores han logrado esclarecer un total de 15 hechos, entre los que destaca un robo con fuerza perpetrado en una empresa logística situada en la localidad de Alcorcón, donde los autores sustrajeron el pasado 31 de mayo efectos de maquillaje por un valor estimado de 73.000 euros.

A los arrestados se les considera presuntos responsables de los delitos de robo con fuerza, robo/hurto uso de vehículo y falsificación de documento oficial.

USO DE PLACAS DE MATRÍCULA DOBLADAS

Este robo con fuerza motivó el inicio de las pesquisas policiales, donde se observó que los sujetos utilizaban para sus acciones un conjunto de automóviles que habían sido previamente sustraídos. Los varones llegaron a instalar placas de matrícula dobladas a fin de dificultar la identificación.

Los investigadores especializados en robos organizados han recuperado cuatro vehículos sustraídos, unos automóviles que superan un valor total superior a los 150.000 euros.

Tras la identificación y localización de los autores de los hechos, el pasado 29 de julio se llevó a cabo un dispositivo policial que culminó con la detención de los cinco componentes del grupo como presuntos responsables de los delitos de robo con fuerza, robo/hurto uso de vehículo y falsificación de documento oficial, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.

Entre los efectos intervenidos por los agentes, destacan varios juegos de placas de matrícula, tres inhibidores de frecuencia, útiles y herramientas que fueron utilizadas en los robos, así como dinero y efectos previamente sustraídos.