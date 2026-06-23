Cinco personas logran escapar de un incendio en una casa en Navalcarnero que quedó calcinada

Intervención de bomberos en una vivienda de Navalcarnero - 113

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han logrado escapar por las ventanas de una vivienda unifamiliar situada en el municipio de Navalcarnero después de que un incendio declarado a primera hora de este martes arrasara por completo el inmueble, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

El fuego se originó sobre las 7 horas en una casa de una sola planta. A su llegada, los efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid encontraron la vivienda completamente afectada por las llamas y trabajaron para extinguir el incendio y evitar que se propagara a la vegetación colindante, objetivo que finalmente consiguieron.

Los cinco inquilinos consiguieron abandonar la vivienda por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. Dos de ellos tuvieron que ser atendidos en el lugar por sanitarios del SUMMA 112 al presentar una leve inhalación de humo, aunque recibieron el alta sin necesidad de traslado hospitalario.

La vivienda ha quedado totalmente calcinada como consecuencia del incendio. La investigación sobre las causas del suceso ha sido asumida por la Guardia Civil. Según informe el 112, no se han registrado más heridos.