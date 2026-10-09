El Circo Atayde de México llega por primera vez a Europa con sus Galas en el Teatro Circo Price - CIRCO PRICE

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circo Atayde, uno de los principales exponentes de la tradición circense mexicana, llegará por primera vez a Europa con sus tradicionales 'Galas con orquesta en vivo', que podrán verse hasta el 18 de octubre en el Teatro Circo Price de Madrid.

La compañía, fundada hace 138 años y vinculada durante cinco generaciones a la familia Atayde, presentará en la capital un espectáculo que combinará acrobacias, humor y números circenses con música en directo, con la dirección musical del maestro Carlos Alberto Ramírez y la dirección escénica de Artús Chávez y Alfredo Atayde.

De este modo, el montaje trasladará al escenario del Teatro Circo Price parte de la tradición del circo mexicano a través de un espectáculo dirigido a todos los públicos, con acrobacias aéreas, números de circo y 'clown'. La música en directo será uno de los elementos centrales de las Galas, con una orquesta dirigida por Carlos Alberto Ramírez.

Durante las últimas décadas, la cuarta y quinta generación de la familia Atayde, representadas por Alfredo, Maritza, Andrés y Javier, han asumido la dirección de la compañía y han continuado con la actividad iniciada hace más de un siglo, combinando la conservación del repertorio circense con nuevas propuestas escénicas.

El Circo Atayde fue fundado en México en 1888 y se ha convertido en una de las compañías más reconocidas de la tradición circense del país. A lo largo de su trayectoria ha mantenido una estructura familiar y un repertorio basado en disciplinas circenses y espectáculos dirigidos a públicos de distintas generaciones.

Su llegada a Madrid supone la primera presentación de las Galas con orquesta de la compañía en Europa y permitirá acercar al público español una parte del patrimonio circense mexicano.