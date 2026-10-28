La circulación por la A-5 completamente soterrada se abrirá el 23 de diciembre, anuncia Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación por la A-5 soterrada se abrirá el 23 de diciembre, ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en los 'Desayunos Madrid, organizados por Europa Press.

"A los madrileños les interesa otra fecha, que es la del 23 de diciembre. ¿Qué pasa el 23 de diciembre? Que podremos ir por la A-5 completamente soterrada el 23 de diciembre", ha avanzado el regidor.

Esa fecha supone "adelantarse a los plazos de ejecución inicialmente previstos", ha remarcado el primer edil.