Sin circulación en las líneas C-3, C-4 y C-5 de Cercanías Madrid por la huelga de maquinistas

Archivo - Viajeros en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Pasajeros de Cercanías han ocupado este miércoles las vías en las proximidades de la estación de Atocha tras registrarse una - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C-3, C-4 y C-5 de Cercanías Madrid no están circulando con motivo de la huelga convocada este martes por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf).

También se han visto afectadas las líneas C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10 en las que, "excepcionalmente, circula algún tren puntual", tal y como han explicado desde Renfe en un mensaje publicado en la red social 'X'.

Desde Cercanías Madrid también han expresado que estas afectaciones al servicio se deben "al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos". Además, recomienda buscar medios alternativos y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de los canales oficiales.

Semaf ha explicado que la huelga está convocada para reclamar al Ministerio de Transportes y las principales empresas y organismos públicos del sector "el cumplimiento de los acuerdos de seguridad ferroviaria".

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos del 75% de las circulaciones habituales durante las horas punta y del 50% durante el resto de la jornada.

En concreto, los servicios mínimos del 75% se aplicarán entre las 6 y las 9 horas, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas. Fuera de estas franjas, circulará la mitad de los trenes habituales.