El Círculo de Bellas Artes acogerá 50 obras de Banksy desde el 3 de diciembre

El Círculo de Bellas Artes inaugurará el 3 de diciembre la exposición 'Banksy. The Street is a Canvas', que mostrará 50 obras originales del artista británico de identidad desconocida cedidas por coleccionistas privados internacionales.

En un comunicado, el Círculo de Bellas Artes ha subrayado que se trata de una muestra inédita en España y que gran parte de las piezas se exhiben en Madrid por primera vez.

Recoge una selección de obras ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías.

Entre las obras más reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía original de la serie 'Niña con globo', similar a la recientemente destruida por el propio artista en una acción sin precedente en Sotheby's, la casa de subastas de Londres.

Además, una instalación multimedia envolvente especialmente creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante, desvelando pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su trayectoria, no exenta de polémica.

"Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley", ha manifestado el comisario de la exposición, Alexander Nachkebiya.

'Banksy. The Street is a Canvas', que permanecerá en Madrid por tiempo limitado, es una coproducción del Circulo de Bellas Artes de Madrid, IQ Art Management y Sold Out, también responsables de la muestra 'Banksy. Genius or Vandal?' visitada por más de 600.000 personas en Moscú, San Petersburgo y Madrid.