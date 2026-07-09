Círculo de Bellas Artes vuelve a llenar de hamacas su Salón de Baile, convertido en un oasis frente al calor del verano

Presentación del Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). El Refugio climático del CBA es un espacio público acondicionado de acceso libre y gratuito diseñado para combatir las altas temperaturas del verano.- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Bellas Artes vuelve a abrir este verano su Refugio Climático transformando su Salón de Baile en una gran plaza verde bajo techo, pensada para combatir las altas temperaturas, esparcirse, trabajar, leer, descansar y también jugar, el lema sobre el que gira la nueva entrega de esta iniciativa.

El espacio, de acceso libre y gratuito, permanecerá abierto hasta el próximo 6 de septiembre, todos los días de 11 a 21 horas, y contará con tumbonas, fuente de agua, mesas de juego, rincón de lectura, zonas de trabajo y una de sus propuestas más llamativas: una guardería de plantas para que los ciudadanos puedan dejar sus "amigos vegetales" durante sus vacaciones de verano.

El corazón de esta edición es '62 descansillos', una instalación diseñada por Recetas Urbanas que añade "más de 80 metros habitables" al refugio y que convierte el Salón de Baile en una gran sala de estar elevada, formada por plataformas, terrazas, balcones y rincones desde los que descansar, observar, conversar o participar en las actividades programadas.

Durante la inauguración, el director del Círculo de Bellas Artes, Valerio Rocco, ha explicado que el lema, 'jugar', "implica reimaginar el futuro" y permite "cuestionar lo que parecía inevitable", "ampliar el campo de lo posible" y construir relatos sobre el presente y el futuro "que sean esperanzadores".

Por su parte, el presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández León, ha destacado que el Refugio Climático es una de las iniciativas que mejor resume la sensibilidad ecológica que la institución ha incorporado a su programación en los últimos años.

A la inauguración también ha asistido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha señalado en declaraciones a los medios que el Refugio Climático del Círculo se ha convertido en "un espacio de referencia" y en un ejemplo de cómo las instituciones pueden ofrecer respuestas comunitarias a las olas de calor.

"Lo que se hace aquí es doblemente importante", ha afirmado Bustinduy, que ha subrayado que no solo se ofrece un lugar para "huir de las temperaturas", sino que además se crea un espacio "donde socializar, donde hacer cosas y donde hacer actividad cultural".

El ministro ha defendido que este tipo de iniciativas representan "todo lo contrario del negacionismo climático" y ha advertido de que quienes niegan esta realidad "abandonan a la gente más vulnerable", que es la que más sufre las consecuencias de las olas de calor.

"Este tipo de lugares representa un modelo sobre cómo dar una respuesta comunitaria, común y compartida a la situación que atravesamos", ha señalado Bustinduy, quien ha expresado su deseo de que un verano marcado por temperaturas extremas sirva para que cale una mayor conciencia climática.

También la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha puesto el Refugio Climático como ejemplo de "lo que los gobiernos podrían hacer" para mejorar la vida de los madrileños. "El Círculo demuestra lo que sí se podría hacer: climatizar los espacios públicos, llenarlos de vegetación, de sombra y de verde", ha afirmado Maestre, que ha reclamado medidas para que las olas de calor no se vivan "como si no se pudiera hacer nada contra ellas", citando el "desastre" que supone viajar en la línea 1 de Metro.

Tras recibir a más de 60.000 visitantes en 2025, el Refugio Climático llega a su tercera edición como uno de los proyectos más reconocibles del Círculo para responder a la emergencia climática desde la cultura.

UNA SIESTA COLECTIVA PARA INAUGURAR EL REFUGIO

La apertura del refugio arrancará este jueves, a las 17.30 horas, con una siesta colectiva guiada por Las Lindas Pobres, una sesión sonora entre la música ambient, la electrónica, el jazz y el dub que invita a reivindicar el descanso como práctica compartida.

La programación continuará el 10 de julio con el 'Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas', una propuesta organizada junto al Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad.

El 16 de julio se presentarán también las conclusiones de las primeras jornadas de trabajo sobre la creación de una red de refugios climáticos culturales, impulsada por el Círculo con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Ese mismo día, el sociólogo Eric Klinenberg, autor de obras de referencia sobre equipamientos públicos y vida comunitaria, ofrecerá una conferencia sobre los retos urbanos y climáticos contemporáneos.

El Refugio acogerá además 'Cuerpo en refugio', la pieza ganadora del concurso Life Intemares en el Refugio Climático. Su autora, Ángela Enero Febrero, propone una escultura híbrida en la que un cuerpo humano aparece integrado en el interior de una tortuga marina, una imagen que reflexiona sobre la vulnerabilidad de las especies y el impacto de la acción humana en los ecosistemas.

La agenda se completará con juegos dinamizados junto a Tranjis Games, sesiones de hackeo colectivo de títulos como 'Los Colonos de Catán' o 'Seven Wonders', partidas de 'Game of Kin', 'Half-Earth Socialism' y 'Los Hombres Lobo de Castronegro', talleres de transformación textil y reparación de objetos, torneos de ajedrez, encuentros de lectura y conferencias como la del astrofísico Diego López Cámara, que el 6 de agosto abordará el eclipse total de Sol que podrá observarse este verano.

Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito. El Refugio Climático 2026 del Círculo de Bellas Artes cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, Reale Foundation, FECYT, Azotea Grupo y el Ayuntamiento de Madrid.