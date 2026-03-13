Citan a declarar al jefe de Gabinete de Ayuso por presunta revelación de secretos al filtrar datos de periodistas

Archivo - El jefe gabinete presidenta Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 25, ha citado a declarar el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente datos de dos periodistas.

Así consta en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, en el que la jueza cita al jefe de Gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en calidad de denunciado por el PSOE.

Además, la magistrada acuerda librar oficio a la Unidad adscrita de Policía Judicial de esta sede judicial para que se proceda a la práctica de gestiones tendentes a la identificación de los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Ayuso, los días 18 y 19 de marzo de 2024.

La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE por un presunto delito de revelación de secretos al datos personales de dos periodistas. Según la denuncia, el jefe de gabinete de Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, "de un policía nacional que pertenece a la escolta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.

El PSOE reclamó entonces la imputación de Rodríguez por filtrar información privada de estos reporteros y que su teléfono sea investigado para evitar "la posible destrucción de pruebas" de los mensajes que tengan relación con el caso.