El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante el acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en CentroCentro, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El acto ha sido organiza - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid no olvida a las víctimas de violencia machista en este 25N y lo hace con un llamamiento a no anestesiarse como sociedad porque detrás de cada cifra hay un nombre de mujer, su historia y su derecho a seguir viviendo.

Así lo han trasladado desde el Ayuntamiento de Madrid, que ha conmemorado en CentroCentro la lucha del 25N, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, dando voz y protagonismo a las víctimas.

Laura le ha puesto cara a la violencia machista, una joven que la vivió en primera persona a manos de su expareja. "De escuchar nombres cada semana de una mujer más asesinada por su pareja, y lo digo con toda la crudeza que merece, hasta yo he llegado a normalizarlo, casi se ha convertido en un sonido de fondo en nuestras vidas", ha advertido.

Su historia no era la de amor que ella creía sino otra muy distinta, de celos, manipulación, miedo y también de culpa, como la que ella misma llegó a sentir. Las dudas fueron sus compañeras de viaje. "Empezó a hacerme cuestionar cosas de mí misma que nunca antes había cuestionado", ha explicado refiriéndose a una persona a la que mostró sus partes más vulnerables porque pensaba que estaba en un lugar seguro.

"Un día me quitó el móvil y me miró absolutamente todo. Ya tenía la primera excusa, había visto en mi Instagram que algunos chicos habían reaccionado a mis fotos o que tenía conversaciones con amigos. Y yo se lo permití porque pensé que a lo mejor tenía razón, que no debería haber tenido esas conversaciones", ha narrado.

"Otro día, al salir de trabajar, conocí a varias personas y decidí seguirlas en Instagram. Cuando salí, él me estaba esperando fuera, en el coche. Me cogió del pelo y me estampó la cabeza contra la parte de delante. Pero bueno, al final yo había seguido a aquellos chicos y él estaba celoso, yo le había dado motivos y olvidé que me había pegado", ha continuado.

La espiral de violencia continuó, agravada cuando Laura le dijo que quería acabar con la relación. Luego vinieron las justificaciones, diciendo que "eran los porros", y la victimización del agresor, cuando era ella la que tenía que taparse el ojo morado con unas gafas de sol.

Pero en su historia también hubo cómplices, palabra con la que describe a la familia y algunos amigos de su agresor, que le justificaban. "No sabía si hablar de esto porque tengo muy claro que la culpa de la violencia es únicamente de quien la ejerce, pero con el tiempo también he entendido que cuánto daño pueden hacerte el entorno de una persona que te maltrata. Su silencio, sus justificaciones, sus maneras de mirar a otro lado", ha puesto el foco.

También ha contestado a la pregunta que se suele escuchar, que por qué no se marchó cuando llegó el primer golpe. "Yo ya estaba demasiado dentro. Él había conseguido que dudara de mí misma, que justificara sus comportamientos y que muchas veces acabara creyendo que la culpa era mía. Cuando empiezas a perdonar, empiezas a desaparecer tú", ha analizado.

Laura ha aprovechado este altavoz para decirle a las víctimas de violencia machista que no están solas. "Yo también me convertí en alguien que no era. Yo también pensé que iba a cambiar. Yo también llegué a pensar que él no era un maltratador, que simplemente era más celoso de lo normal. Yo también quise creer que en el fondo era una buena persona, incluso después de todo lo que me había hecho", ha recordado.

EL FEMINISMO POR ENCIMA DE LAS DIFERENCIAS IDEOLÓGICAS

También se ha dirigido a las administraciones. "Solo quiero pediros que nos ayudéis, que entendáis que somos muchísimas y que se necesita dinero y recursos para que esas mujeres puedan salir de ahí", ha remarcado, para añadir que "no basta con decirles que denuncien, hay que darles las oportunidades para que puedan hacerlo y no tengan que volver".

Sus últimas palabras han sido de agradecimiento para los centros de emergencia, las psicólogas, las trabajadoras sociales, los policías, "pero sobre todo a las policías", y a todos los profesionales que acompañan. También al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por organizar este acto siendo las mujeres las protagonistas.

"He pensado mucho si venir aquí hoy o no, porque siendo mujer, vuestras políticas no me representan, y menos aún vuestros aliados en el poder. Pero creo que hay cosas que deberían estar por encima de nuestras diferencias ideológicas y el feminismo es una de ellas. Porque la violencia contra las mujeres debería ser una preocupación de toda la sociedad. Si hoy he venido aquí dejando a un lado mi ideología, mis miedos y hasta mi dolor, es porque quiero que esto deje de pasar", se ha dirigido a Almeida.

El alcalde le ha agradecido el testimonio de valentía y ha renovado "una responsabilidad que incumbe a todos", Ayuntamiento incluido. Las palabras de Laura las toma como un "ejercicio de autocrítica" y "un acicate para trabajar aún de forma más dura, para trabajar aún más horas y dedicar aún más recursos para que ninguna mujer tenga que pasar por eso".

El compromiso del Ayuntamiento con la erradicación de la violencia machista y la promoción de la igualdad se ha traducido en un aumento de la inversión en estas áreas, pasando de 19 millones en 2019 a 29 millones en 2026, cuantifica el Consistorio, que tiene previsto un nuevo incremento del presupuesto en 2027, alcanzando los 33,5 millones.

Los profesionales de los recursos de atención a víctimas de violencia machista y de igualdad han crecido un 40% en los últimos siete años. En 2027 se pondrán en marcha 19 nuevos centros integrales de atención a la mujer (CIAM), que prestarán servicios de atención social, psicológica y jurídica a las víctimas, de promoción de la igualdad y actividades para fomentar la autonomía, participación y bienestar de las mujeres.

Su creación permitirá aumentar el número de profesionales de los 193 que trabajan en los recursos actuales a 237 (44 más), agilizando la asistencia a las mujeres.