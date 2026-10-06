La ciudad de Madrid reduce en casi 6.500 las plazas de viviendas turísticas durante el verano, según Exceltur

Archivo - Caja de seguridad de un piso turístico, a 20 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid ha reducido en casi 6.500 plazas su oferta de viviendas de uso turístico (VUT) durante el verano, lo que supone un 7,8% menos que entre junio y agosto de 2025, según el último informe de perspectivas de Exceltur, que sitúa este descenso en paralelo al Plan Reside desplegado por el Ayuntamiento de Madrid.

Así, la oferta VUT en la capital sigue disminuyendo, aunque lo hace a un ritmo más lento que a comienzos de año. Entre enero y mayo, el descenso había sido del 10,4% respecto a los cinco primeros meses de 2025.

Esta tendencia también se observa en otras grandes ciudades. En el conjunto de las 25 analizadas por Exceltur, la capacidad de las viviendas turísticas se redujo en 32.852 plazas entre junio y agosto, un 8,3%, hasta las 352.180, según sus estimaciones a partir de datos de AirDNA.

Por otra parte, los hoteles de la ciudad de Madrid registraron un aumento de la demanda del 1,5% entre junio y agosto. El crecimiento se apoyó en los viajeros nacionales, que crecieron un 6,6%, mientras que la demanda extranjera retrocedió un 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, estos datos al alza no se tradujeron en un aumento de los ingresos por habitación disponible, conocidos como RevPAR, que descendieron un 1,2% respecto al año anterior, hasta los 109,9 euros.

El informe señala que esa caída de los ingresos se revirtió en el mes de septiembre con la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, celebrado en el circuito Madring de la capital entre los días 11 y 13.

BUENAS PREVISIONES PARA EL CONJUNTO DE LA REGIÓN

En cuanto al conjunto de la Comunidad de Madrid, las empresas turísticas aumentaron sus ventas un 5,9% durante el tercer trimestre y esperan cerrar el año con nuevos avances.

Para el periodo de octubre a diciembre prevén un crecimiento del 4,4%, apoyado en los viajes de negocios, los congresos y eventos, así como en la llegada de visitantes internacionales y los viajes de ocio.

Exceltur también destaca la mejora de la conectividad de Madrid, para la que recoge un aumento previsto del 8,2% en los dos próximos meses, como uno de los factores que favorecerán la actividad turística al final del año.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el turismo cierra un verano positivo, mejor de lo esperado, con un crecimiento del 3,5% con respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a los eventos extraordinarios en el país, como el eclipse del 12 de agosto, aunque este avance no se ha trasladado a los resultados empresariales debido al aumento de costes (+7%) del petróleo o la energía, entre otros.

Así lo ha reflejado Exceltur en la presentación de un nuevo informe durante una rueda de prensa este martes, destacando la creación de más 105.000 empleos durante el periodo estival, con mejoras salariales en las actividades vinculadas al turismo, especialmente la hostelería, por encima del resto de sectores.

En palabras de su vicepresidente ejecutivo, Óscar Perelli, el aumento de la productividad se ha visto lastrado por la intensificación del absentismo, que se ha elevado hasta el 7,7% de las horas trabajadas en las empresas turísticas.

Por otro lado, el buen comportamiento de la demanda extranjera continúa siendo el principal impulsor, aunque ha crecido más en gasto que en afluencia, si bien esta última se ha acelerado, en un contexto más diversificado por mercados, gracias a una creciente aportación de la larga distancia, destacando el comportamiento del mercado norteamericano.

Además, el mercado nacional ha mantenido su fortaleza en el verano, con un incremento del gasto turístico del 4,8%. No obstante, continúa el trasvase del transporte, con la alta velocidad perdiendo viajeros, en detrimento del transporte aéreo.

De cara al cierre de año, desde Excelur pronostica unas expectativas positivas para las empresas turísticas para el cuarto trimestre, sustentada por la fortaleza prevista de la demanda, pero en un escenario de moderación de crecimiento hasta el 2,8%. La cronificación del conflicto en Oriente Próximo mantendrá la geopolítica como un factor condicionante para finales de año.

En consecuencia, el 'lobby' turístico sostiene la previsión del crecimiento del PIB turístico para el conjunto de 2026 en el +2,7%, hasta los casi 227.000 millones de euros de aportación a la economía española, el 12,9% del total.