El Civis Guadalajara-Chamartín comienza a recuperar su actividad el lunes tras su suspensión tras el temporal

Archivo - Imagen de recurso de las vías en la estación de Chamartín - ADIF - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe Cercanías Madrid comenzará este lunes a recuperar los trenes Civis que unen Guadalajara con Chamartín-Clara Campoamor que fueron suspendidos por los trabajos de reparación de la cubierta del taller de Fuencarral, que resultó afectada por el temporal de fuertes vientos de mediados de febrero.

Según han trasladado fuentes de Cercanías a Europa Press, así la recuperación de las frecuencias de este tren, que hace el recorrido en menos paradas que los de las líneas C-2 y C-8, comenzará con dos Civis sentido Chamartín en hora punta (6.33 y 7.05 horas) y otros dos de regreso a Guadalajara en hora semipunta (14.30 y 18.16 horas).

Los trabajos en el taller de Fuencarral, que obligaron a cerrar sus instalaciones para proceder a su limpieza y reparación, también modificaron algunas frecuencias de las líneas C-2, C-7 y C-8 al no disponer del número de trenes habitual por carecer del taller donde se mantienen y reparan.

Por este motivo, Renfe ha recomendado a los usuarios de estas líneas consultar los horarios en su web o app antes de viajar. Desde 2021 Renfe Ingeniería y Mantenimiento tiene en marcha un Plan de Sustitución de Cubiertas en sus talleres dotado con un presupuesto de 23 millones de euros.