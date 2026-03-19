El Clínico San Carlos abre sus puertas el día 24 a los futuros especialistas

Archivo - Fachada del Hospital Clínico San Carlos (Madrid). P - HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico San Carlos ha organizado una jornada de puertas abiertas para el próximo día 24 dirigidas a futuros residentes para dar a conocer la contribución que los profesionales de este hospital público pueden aportar en la formación como especialistas de los futuros residentes.

La jornada tendrá lugar en el auditorio del centro a partir de las 09.00 horas y los futuros residentes podrán visitar las distintas unidades docentes y conocer, de primera mano, experiencias de otros residentes, interactuar con los especialistas de los distintos servicios y con parte de los 207 tutores encargados de la docencia.

En un comunicado, el hospital ha recalcado su vocación asistencial, docente e investigadora, subrayando que dispone de una de las carteras de servicios más amplias de España y su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid en formación en las facetas asistencial y de investigación.

"Es un gran hospital, de larga tradición docente, de referencia en múltiples especialidades, que imprime un carácter especial a sus residentes", ha destacado el presidente de la Comisión de Docencia y Jefe de Estudios, Luis Ortega.

En 2025 este hospital público madrileño formó a 117 residentes, de los que 101 eran médicos, tres biólogos, cuatro físicos, un químico, un radiófisico y siete enfermeras. Actualmente, 564 residentes están llevando a cabo su formación como especialistas en este hospital público.

En 2025, sus profesionales atendieron más de 30.000 ingresos, más de 150.000 urgencias y se superaron las 90.000 sesiones en los diferentes hospitales de día, además de un millón de consultas externas.

Es centro de referencia del Sistema Nacional de Salud en varias especialidades y forma parte de varias redes europeas de referencia. Destaca su Instituto de Investigación, con más de 1400 investigadores y 50 grupos de investigación, y una unidad de innovación de apoyo a la investigación con una actividad muy destacada en la creación de valor en salud a través de la innovación con apoyo tecnológico.