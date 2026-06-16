El COAM, un año con Junta de Gobierno interina y pendiente de una vistilla ante el juez de las dos candidaturas

Junta de Gobierno del COAM - COAM

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) lleva más de un año a expensas de quién liderará la institución, con una Junta de Gobierno interina y pendiente de una vistilla ante el juez este miércoles que pueda arrojar algo de luz sobre el último proceso electoral en el Colegio.

En concreto, el titular de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid ha citado este miércoles a las 13.30 horas a una vistilla a las dos candidaturas que concurrieron a los comicios del pasado 27 de mayo de 2025, la liderada por Sigfrido Herráez, Todos COAM, y la encabezada por Jesús San Vicente, Nexo COAM.

Una decisión que llega después de que la Mesa Electoral del Colegio proclamara el pasado día 11 inelegible a la lista encabezada por Sigfrido Herráez, que ejerce como decano interino actualmente y que logró el respaldo del 53,9% de los colegiados que ejercieron su derecho a voto.

De este modo, el órgano que preside Luis de la Rica acordó que se hiciera oficial la toma de posesión de la candidatura liderada por Jesús San Vicente. Este martes estaba previsto el acto de toma de posesión en la sede colegial, que finalmente ha sido suspendida a la espera de lo que ocurra en la vistilla convocada para este miércoles.

Herráez llegó al decanato del COAM en noviembre de 2020, tras la dimisión como decana de Belén Hermida. Tras imponerse en las elecciones de 2022, ha liderado el Colegio hasta la actualidad, los últimos meses --desde los comicios de mayo de 2025-- en situación de interinidad.

Dos etapas al frente del COAM que para la candidatura liderada por Jesús San Vicente impiden que Sigfrido Herráez pueda repetir un tercer mandato como decano, tal y como establecen los estatutos del Colegio, por lo que se solicitó su anulación. Estos establecen un mandato de tres años, con un máximo de dos mandatos consecutivos, tras los cuales un candidato no puede volver a presentarse hasta pasados nueve años desde la última elección.

La lista Todos COAM de Sigfrido Herráez acudió entonces a la Justicia para pedir medidas cautelares. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid concedió las cautelares y permitió que se presentase a las elecciones "de forma provisional" hasta resolver el fondo de la cuestión.

No obstante, en una reciente resolución del día 1 de junio, este mismo juzgado ha revocado en un auto estas cautelares por defecto de forma al considerar que la lista de Herráez acudió a la vía judicial sin agotar previamente la vía administrativa.

SIGFRIDO HERRÁEZ DENUNCIA EL "ASALTO INSTITUCIONAL"

La Junta de Gobierno del COAM ha denunciado este martes en una rueda de prensa el "intento de asalto institucional del Colegio al margen de la legalidad y de la voluntad expresada en las urnas", con el respaldo de cinco de los ocho grupos que integran la institución. "La toma del Capitolio", en palabras del decano interino.

En este comunicado, subrayan que la vía judicial sigue abierta y no existe resolución firme que "permita alterar la actual situación institucional del Colegio". Así, ha denunciado el "intento" de la Mesa Electoral de "imponer por la vía de los hechos consumados una realidad institucional sin respaldo jurídico y contraria a los mecanismos democráticos que rigen la corporación como a la voluntad expresada en las urnas".

En este sentido, han recalcado dos principios fundamentales como son la defensa de la democracia, "un bien a proteger", para recalcar la salvaguarda del resultado de los comicios, y la confianza en la justicia, con tres recursos todavía "vivos". En concreto, ante el tribunal Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid, por la declaración como no elegibles de varios candidatos a la Junta de Representantes (compuesta por 73 personas); en el citado juzgado Contencioso-Administrativo número 18, y en el Contencioso-Administrativo número 23, en el que replica lo mismo que en el 18 una vez ya agotada la vía administrativa.

Además, desde la Junta de Gobierno se ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les han dado la razón sobre el mantenimiento de las cautelares hasta que haya una resolución firme sobre el fondo de la cuestión.

En la misma línea, ha reclamado el "refugio y apoyo" del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), del consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Miguel Àngel García Martín, y de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, que reúne a distintos Colegios de la región.

Durante la rueda de prensa, Sigfrido Herráez ha defendido que se trata de un acto "de responsabilidad institucional" porque los "electores no puede ser víctimas" de los fallos del sistema. Tras recalcar que deberá ser la justicia quien determine el fondo de la cuestión, ha subrayado que lo que no puede ser en ningún caso es que sea la Mesa Electoral, cuyo mandato según ha dicho terminó con la proclamación de los resultados, quien imponga "de forma unilateral" la toma de posesión de la otra lista.

Según ha remarcado, "por estatutos y sentido común", esto lleva a una convocatoria electoral. La salida más razonable, ha indicado, a la espera del pronunciamiento de los tribunales y que los jueces les "guíen". "Somos arquitectos, no abogados", ha apuntado Herráez, quien ha pedido respetar los tiempos de la justicia.

En el caso de que el proceso judicial se alargue, Herráez ha trasladado el compromiso de la Junta de Gobierno de convocar elecciones en el tiempo establecido de tres años para el mandato, a las que él no se presentaría en cualquier caso. Igualmente, ha apuntado a la posibilidad de reformar los Estatutos del Colegio, que datan de 2017 y se apoyan en reglamentos desactualizados para eliminar contradicciones y duplicidades.

Igualmente, ha llamado a rebajar el tono de crispación --con un nivel de agresividad alto, ha dicho--, huir del "ataque personal" y mantener la normalidad en la institución, que es lo que quieren los colegiados. Así, ha trasladado el compromiso con la legalidad, la transparencia y el estado de derechos de la Junta de Gobierno interina.

POSTURA DE JESÚS SAN VICENTE

En cambio, desde la candidatura de Jesús San Vicente defienden que la Mesa Electoral es un órgano "absolutamente imparcial", elegido por sorteo, y activo hasta "el final del ciclo electoral", es decir, que sus fallos son "definitivos y ejecutivos" hasta que se proclame una candidatura, según han apuntado a Europa Press fuentes de la lista.

En este sentido, han criticado que el Sigfrido Herráez trate de "quitar" legitimidad a este máximo órgano de decisión en el proceso electoral. Así, han insistido en que la candidatura Todos COAM no podía presentarse a los comicios por incumplir los requisitos contemplados en el artículo 25 de los Estatutos del COAM.

En concreto, defienden que el primer mandato de Sigfrido Herráez al frente del Colegio, que se prolongó 18 meses tras una moción de censura que acabó con la dimisión de Belén Hermida y la convocatoria de elecciones, cuenta como mandato completo. A ello se suma otra legislatura íntegra de tres años al frente del organismo, por lo que creen que se ha completado los dos periodos fijados en los Estatutos.

Asimismo, han recordado que se han echado para atrás hasta dos intentos de toma de posesión por parte de Sigfrido Herráez por parte de la Comisión de Recursos, un órgano también totalmente independiente.