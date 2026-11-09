Cobo advierte en la Almudena de una sociedad encerrada en una 'escape room': "Madrid necesita pilares, no murallas"

El Arzobispo de Madrid, José Cobo, durante la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Madrid, José Cobo, ha advertido durante la homilía de la misa solemne por la festividad de la Virgen de la Almudena de una sociedad que parece encerrada en una especie de 'escape room' sin salida y ha llamado a derribar los muros porque "Madrid necesita pilares, no murallas".

"Hay momentos en los que parece que nos hemos quedado encerrados y encerradas en una especie de habitación sin salida. Como en una 'escape room', buscamos la puerta de una manera diferente, pero no la encontramos", ha señalado desde la Catedral de la Almudena.

En este sentido, ha lamentado que algunas de esas barreras hayan sido levantadas para protegerse de quienes "piensan, creen o viven de manera diferente".

"Contemplamos nuestro mundo y nuestra ciudad. Vemos divisiones, violencia, enfrentamientos. Miramos nuestra sociedad y descubrimos cuánto nos cuesta escucharnos, reconocernos y caminar juntos", ha afirmado el arzobispo, quien ha lamentado que, en ocasiones, "el distinto se convierte en enemigo".

Frente a esta situación, ha reivindicado la necesidad de recuperar la convivencia y ha defendido que Madrid necesita "personas que construyan, no que destruyan, que acerquen y no que separen".

"DESARMAR LAS PALABRAS"

Durante su homilía, Cobo también ha llamado a "desarmar las palabras" y recuperar la "amistad social y política", especialmente entre quienes tienen responsabilidades en la política y en la Iglesia, para evitar que las diferencias se conviertan en enfrentamientos.

"Desarmar las palabras no significa renunciar ni dejar de denunciar lo que es injusto. Significa aprender a expresar lo que pensamos sin destruir al otro, defender la verdad sin humillar, discrepar sin convertir al diferente en enemigo", ha explicado.

Asimismo, ha reclamado recuperar una "vecindad cordial", la confianza y la amabilidad en la convivencia, también dentro de la Iglesia, para que las comunidades sean espacios de encuentro, escucha y colaboración.

Por otro lado, el cardenal ha utilizado como ejemplo las más de 400 columnas que sostienen la Catedral de la Almudena, ocultas bajo el templo para reivindicar a quienes contribuyen de manera silenciosa al bienestar de los demás.

Así, ha agradecido la labor de sacerdotes, religiosos y laicos, así como de quienes acompañan a enfermos, mayores o ciudadanos que atraviesan dificultades. "Nuestra Iglesia y nuestra ciudad se sostienen también gracias a esas pequeñas fidelidades que no suelen aparecer en las noticias", ha destacado.

Cobo ha recordado igualmente a las familias madrileñas "que atraviesan dificultades", los jóvenes "que no encuentran un horizonte" y "las personas mayores que sufren soledad", ante quienes ha pedido a la Iglesia permanecer cercana.

"No nos acostumbraremos a la división, no aceptaremos que la desconfianza tenga la última palabra. Madrid necesita columnas, no piedras arrojadizas, pilares, no murallas", ha concluido el arzobispo.