Los coches de segunda mano se encarecieron en la Comunidad un 1,6% en octubre, según Ancove

Archivo - El precio de turismos de ocasión sube un 1,9% en octubre y un 1,7% en lo que va de año, según Ancove. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los turismos de segunda mano se encarecieron un 1,6% en octubre en tasa interanual de la Comunidad de Madrid, con un precio medio de 15.130 euros, según los datos publicados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Según ha informado la organización en un comunicado, en términos mensuales (sobre septiembre de 2025), el precio de los turismos de ocasión sube un 1,4% en la Comunidad, frente a un incremento del 1,6% en la media nacional. El precio de los turismos usados aumentó un 0,6% en el mes, con una media del 0,1% en España.

En los coches más antiguos de segunda mano -- los que superan los 8 años--, el precio medio se situó en Madrid en 12.183 euros, un 5,1% de subida interanual, en contraste con los 10.530 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,1%. Este segmento acumula el 42,7% sobre el total de las ventas en la región, frente al 62,3% a nivel nacional.

El precio de los turismos de segunda mano ha subido en términos interanuales en todas las comunidades en el mes de octubre, aunque las mayores subidas se ha producido en Navarra (con un aumento del 8,3% y un coste medio de 12.666 euros) y Cantabria (con un crecimiento del 7,3% y un valor medio de 12.826 euros).

En términos absolutos, la Comunidad de Madrid tiene el importe medio más caro de un modelo de ocasión, seguido de Aragón (+5,8% y un precio de 13.514 euros), Castilla-La Mancha (mismo precio que el año pasado de 13.495 euros) y Cataluña (+2,6% y 13.186 euros de coste medio) completan el 'top 5' de comunidades.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los turismos usados se encarecieron en octubre el 1.9% interanual, con un precio medio de 13.198 euros, superando nuevamente los 13.000 euros. En términos mensuales, sobre septiembre de 2025, asciende el 1,6%, Entre enero y octubre, se han transferido 1.809.431 turismos de segunda mano (+4,9%)

Entre enero y octubre, se han transferido 1,8 millones turismos de segunda mano (+4,9%) en España a un coste medio de 12.999 euros, lo que implica un alza del 1,7% comparado con el mismo periodo de 2024.

Por tramos de precio, el 23,3% de los turismos vendidos en el mes, 48.993 tuvo un coste inferior a los 3.000 euros y, el 6,1% superó los 36.000 euros, casi un punto por encima de septiembre.

En relación con los turismos más antiguos --los que superan los ocho años--, los compradores han pagado de media 10.530 euros, con una subida del 5,1% interanual y un 0,1% mensual comparado con los precios de septiembre. Así, de los 210.332 turismos transferidos en octubre, 130.078 tenían ocho o más años, el 62,3% del total.

En el segmento de los turismos con más edad, que ha subido de media un 5,8% en España, ha incrementado también sus precios en todas las 17 comunidades. El mayor incremento se da en Navarra, Baleares y La Rioja, con elevaciones superiores al 10% respecto a doce meses atrás y coste medio por encima de los 10.400 euros.

"El mercado de usados, concentrado en modelos de más de 8 años, se encarece en octubre en el entorno del 2% debido al fuerte incremento de los vehículos más viejos, menos resistentes a los descensos al tener precios bajos. De hecho, casi uno de cada cinco turismos se ha traspasado por menos de 3.000 euros. Lo que pone de manifiesto la contención en el precio de los coches más nuevos, con una demanda creciente, aunque todavía minoritaria", ha señalado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.