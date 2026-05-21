El CODEM lanza la primera Guía Práctica de Emprendimiento Enfermero en España - CODEM

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) ha presentado oficialmente este jueves la primera Guía Práctica de Emprendimiento Enfermero en España durante un acto que además ha servido para activar oficialmente su Unidad de Emprendimiento, creada para orientar el ejercicio libre de sus profesionales.

Lo ha hecho durante la jornada 'Integración de la Enfermería en el ecosistema emprendedor', que ha reunido a más de un centenar de personas, según ha destacado la institución colegial en un comunicado.

El director del Área de Innovación y Transformación Cultural del CODEM, Daniel Baldó, ha clausurado el evento con la presentación de la Guía Práctica de Emprendimiento Enfermero de Madrid, la primera a nivel nacional y uno de los primeros documentos relacionados que se publican internacionalmente.

Además, ha activado oficialmente la Unidad de Emprendimiento del CODEM, la cual se articula como una unidad pionera en el ámbito enfermero-colegial español, según ha destacado el CODEM en un comunicado.

Autor de la guía y director del Área implicada, ha explicado que, dado que no existe una única forma de emprender, "el objetivo de ambas iniciativas es ofrecer un marco estructurado que permita explorar nuevas formas de ejercer la profesión, generar valor y contribuir a la transformación y evolución de los cuidados, manteniendo la alineación con el ordenamiento jurídico vigente, el marco competencial de la Enfermería española y el actual contexto sociodemográfico".

"El contexto actual exige avanzar y el emprendimiento enfermero estructurado es la evolución natural de una profesión con capacidad para pensar, crear y liderar la nueva era de los cuidados", ha concluido.

El acto ha comenzado con la bienvenida institucional de la directora adjunta a la Presidencia del CODEM, Mar Rocha, quien ha destacado la necesidad de transformar la manera en que se organizan y prestan los cuidados para adaptarlos a la nueva realidad sanitaria y sociodemográfica.

En este sentido, ha apuntado que "integrar formalmente la Enfermería en el emprendimiento amplifica, mejora y acelera la generación de soluciones de cuidado e incrementa la calidad de vida de las personas". Por ello, desde el CODEM, se ha querido dar un paso institucional pionero: decir en voz alta que el emprendimiento enfermero existe y que es una forma legítima, necesaria y poderosa de ejercer la Enfermería a favor de la sociedad del siglo XXI.

En el marco de la jornada también ha tenido lugar una mesa-coloquio en la que, junto a Mar Rocha y Daniel Baldó, han participado el director General de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid, Nicolay Yordanov; la gerente de Emprendimiento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Elena Pérez Mancusso, y la enfermera, fundadora y CEO de Ownmed Innovation, Ana Ye Zhang.

Durante la misma, han aportado su visión sobre el presente y el futuro de la Enfermería en los ecosistemas de emprendimiento, incidiendo en los retos que debe afrontar la profesión para integrarse con éxito, así como en las fortalezas y oportunidades de transformación que supone el emprendimiento enfermero para el desarrollo social, la sostenibilidad del sistema sanitario, el progreso de la profesión y el avance del cuidado de las personas.

Durante el evento también se ha puesto de manifiesto el compromiso del CODEM con la innovación, el liderazgo y la transformación del rol enfermero como parte de una amplia estrategia para situar a la Enfermería en el lugar que le corresponde "como referente en el cuidado de alto valor, como agente activo en la construcción del sistema sanitario del futuro y como actor relevante dentro del tejido económico, social e industrial".