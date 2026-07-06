La colección privada de Pérez Simón llegará a la remodelada y cedida Serrería Belga en el otoño de 2027 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La colección privada de Pérez Simón llegará a la remodelada y cedida Serrería Belga en el otoño de 2027, ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha agradecido la llegada de "una de las colecciones privadas de arte más importantes que hay" y que hace que esta sea la noticia cultural más importante para la ciudad de los años venideros.

Serrería Belga se convertirá en la futura sede de la Fundación Colección Pérez Simón, con una colección privada que recorre la historia del arte desde la Edad Media hasta la actualidad. El proyecto contempla la cesión por 50 años de este espacio cultural municipal, así como las obras de adecuación del edificio al nuevo uso, que darán comienzo este año.

El proyecto ha sido realizado por el estudio de arquitectura Langarita-Navarro, cuyo trabajo de rehabilitación de Serrería Belga en 2013 fue galardonado con el Premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.

Toda la planta baja se concebirá como un gran salón urbano: un espacio abierto, accesible y activo, capaz de conectar la vida interior del centro cultural con la ciudad y de reforzar la relación entre Serrería Belga, la plaza de las Letras y las calles de Cenicero y de Almadén, ha explicado el Consistorio, que ha detallado que con esta intervención el edificio dejará de entenderse únicamente como contenedor cultural.

REMODELACIÓN DE LAS CALLES ADYACENTES

A eso se suma que la plaza de las Letras será objeto de una renovación integral orientada a mejorar su accesibilidad y eliminar barreras y favorecer un uso más amable. La actuación prevé la sustitución de desniveles y elementos obsoletos por nuevas rampas, jardineras, bancos, zonas estanciales y graderíos.

A ello se suma la reurbanización y peatonalización de las calles Cenicero y Almadén con nueva pavimentación, vegetación, mobiliario urbano, iluminación, señalización e instalaciones.

MILLA DE ORO DE LOS MUSEOS

Almeida ha puesto en valor que la Pérez Simón desembarcará en plena "milla de oro de los museos de Europa", a metros del Prado, el Thyssem y el Reina Sofía.

"Los ciudadanos podrán disfrutar de la Cultura en mayúsculas porque hablamos de una de las colecciones privadas de arte más importantes que hay en el mundo", ha destacado Almeida, que ha agradecido la "generosidad" de Juan Antonio Pérez Simón.